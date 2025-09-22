DTX tərəfindən saxlanılan Adnan Əhmədzadənin vəkilindən AÇIQLAMA

DTX tərəfindən həbs edilən iş adamı Adnan Əhmədzadənin istintaq prosesində hüquqlarını müdafiə edən vəkili açıqlama verib.
İdman.biz Gununsesi.info-ya istinadla xəbər verir ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Şaiq Mirzəyev müdafiə etdiyi şəxsin durumu haqqında danışıb.
Onun sözlərinə görə, Adnan Əhmədzadə özünü yaxşı hiss edir: “Hər hansı təzyiqə məruz qalmayıb. Hər bir proses hüquq üzərindən aparılır”.
“Adnan Əhmədzadə ittihamları qəbul edirmi” sualına gəlincə, vəkil bu barədə danışmaq istəmədiyini deyib.
Qeyd edək ki, Adnan Əhmədzadə futbol dünyasına yaxın şəxs kimi də tanınır. O, “Barselona” klubunun rəhbərliyi, eləcə də Lionel Messi də daxil olmaqla bir neçə dünya futbol ulduzu ilə dostluq edir. Bundan başqa, Əhmədzadənin sahibi olduğu şirkətlərdən biri 1-ci liqada yarışan “Mingəçevir” klubunun sponsorudur.
İdman.biz