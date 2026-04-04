“Güləşçi və ya cüdoçunun qələbə rəqsi ölkə üçün ən yaxşı PR-dır” - Əli Həşimlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

42 yaşlı Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasının rəhbəri vəzifəsinə yeni seçilib.
O, İdman.Biz-ə müsahibəsində rəqslərin təbliğində idmançıların rolundan, yarışların coğrafiyasının genişlənməsindən və niyə köhnə komandanı dəyişməmək qərarına gəldiyindən danışıb.
- Sizin federasiyanın rəhbəri təyin olunmanız necə baş verdi?
- Bu istiqaməti dəstəkləmək təklifi mənə təqdim olundu və mən də məmnuniyyətlə qəbul etdim. Amma səmimi desəm, uzun illərdir tamamilə başqa idman növləri ilə məşğul oluram - tennis və sualtı üzgüçülük. Tennis mənim üçün həyat tərzidir, demək olar ki, hər həftə sağlamlıq üçün oynayıram, dalğıclıq isə yay mövsümündə sevimli məşğuliyyətimdir.
- Qarşınıza hansı əsas məqsədləri qoymusunuz?
- Biz rəqsləri həqiqətən kütləviləşdirmək istəyirik. Əsas məqsəd yalnız paytaxtda deyil, regionlarda da fəaliyyət üçün konkret məkanlar yaratmaqdır. Artıq ölkə üzrə uyğun zalların axtarışına başlamışıq ki, orada eyni anda bir neçə rəqs növü ilə məşğul olmaq mümkün olsun. Planlarımız genişdir və təyinatımdan cəmi iki həftə keçməsinə baxmayaraq, bu layihələr kağız üzərində qalmayacaq. Artıq may ayında latından tutmuş bal rəqslərinə qədər müxtəlif növlər üzrə yarışlar keçirməyi planlaşdırırıq.
- Hazırda federasiya hansı rəqs növlərini əhatə edir və genişlənmə planları varmı?
- Hazırda latın Amerikası və Avropa bal rəqsləri, həmçinin hip-hop və breyk-dans mövcuddur. Bildiyiniz kimi, breyk-dans artıq Olimpiya proqramına daxildir. Bundan əlavə, salsa, baçata və Argentina tanqosunu da əhatə etmək istəyirik - bu növlər üzrə müxtəlif səviyyəli beynəlxalq turnirlər, hətta dünya çempionatları keçirilir. Bu, bizim üçün maraqlıdır. Eyni zamanda, milli rəqslərimizin inkişafı və təbliği bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu işdə digər idman növlərinin nümayəndələri bizə böyük kömək edə bilər.
- Bunu praktik olaraq necə görürsünüz?
- Təsəvvür edin: güləşçi və ya boksçu beynəlxalq yarışda qələbədən sonra adi salto əvəzinə milli rəqs hərəkətləri nümayiş etdirir. Vaxtilə bu addımı məşhur güləşçimiz Rəsul Çunayev atmışdı. Bu cür jest dünya sosial şəbəkələrində böyük rezonans doğurar və Azərbaycan rəqs məktəbi üçün əla təbliğat vasitəsinə çevrilər. Bu, təkcə karateçilərə və futbolçulara da aiddir. İdeyalar çoxdur, əsas məsələ onların tam şəkildə həyata keçirilməsidir.
- Bunun üçün həmfikirlər və kadrlar lazımdır. Üstəlik, yeni rəhbər adətən komandanı dəyişir…
- Mənim əsas həmfikirlərim vitse-prezidentlər Etibar Məmmədov və Eşqin İsmayılovdur. Məmmədov federasiyanın keçmiş prezidentidir və böyük peşəkardır. Onun komandasının qalması məni sevindirir. Onların təcrübəsi, əlaqələri və işə olan böyük sevgisi çox vacibdir. Eşqin İsmayılov isə marketinq və menecment sahəsində əvəzolunmaz mütəxəssisdir və bizim çoxillik əməkdaşlığımız var. Mən “öz adamlarımı yerləşdirmək üçün” mütəxəssisləri kənarlaşdıranlardan deyiləm. Əgər insanlar işini sevir və ona sadiqdirsə, onların təcrübəsindən niyə istifadə etməyək? Bizə eyni məqsədlərə sahib, bizə ruhən yaxın insanlar lazımdır.