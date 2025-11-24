Masallıda kənd stadionunun qanunsuz satıldığı iddia olunur: Sakinlər Prezidentə müraciət ediblər - VİDEO

Masallı rayonunun Qəriblər kəndində yaşayan sakinlər kənd stadionunun qanunsuz olaraq satıldığını bildirərək, dövlət qurumlarından problemin həllini tələb edirlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, kənd sakinlərinin iddiasına görə, ümumi istifadəyə aid olan 0,60 hektarlıq stadion sahəsi 2017-ci ildə həmin dövrün bələdiyyə sədri tərəfindən əsassız şəkildə bir neçə şəxsə satılıb.
Kənd sakinləri bildiriblər ki, stadion əslində 1940-cı ildən Qəriblər kəndinin ümumi istifadəsinə ayrılıb, 2007-ci ildə isə sabiq icra başçısının sərəncamı və 13 dövlət qurumunun təsdiqi ilə rəsmi şəkildə kəndin idman meydançası kimi rəsmiləşdirilib.
İddialara görə, bütün bu sənədlərə baxmayaraq, stadion ərazisi qanunsuz olaraq satılıb və burada ev tikintisi aparılıb. Kənd sakini qeyd edir ki, məhkəmələr stadionun kəndə məxsus olduğunu təsdiqləyən qərarlar çıxarsa da, icra qurumları bu qərarları yerinə yetirmir.
Şikayətçi bildirib ki, 2017-ci ildən bugünədək məsələ ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına ərizələr göndərilib.
Masallının Qəriblər kəndinin sakinləri sosial şəbəkələr vasitəsi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək qanunsuz tikililərin sökülməsini, stadionun əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasını və məhkəmə qərarlarının icra olunmasını xahiş ediblər.