Qəbələdə IV İdman Festivalının açılış mərasimi olub - FOTO

Noyabrın 21-də bu ilin “İdman Paytaxtı” Qəbələ şəhərində IV İdman Festivalının açılış mərasimi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, Heydər Əliyev parkında təşkil olunan festival çərçivəsində badminton, cüdo, kamandan oxatma, qılıncoynatma, qış idman növləri, stolüstü tennis, triatlon, voleybol, basketbol, reqbi, gimnastika, avarçəkmə, atletika, boks, taekvondo, velosiped idmanı, həndbol, atıcılıq, tennis, üzgüçülük, ağırlıqqaldırma, alpinizm, futbol və güləş idman növlərinin nümayişi olub.
Tədbirdə Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev və gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov çıxış ediblər.
Mərasim bədii hissə ilə davam edib.
Festivalın əvvəlki günlərində Şəkidə maarifləndirici fəaliyyətlər, müxtəlif intellektual oyunlar, film nümayişləri və 2025-ci ilin “Konstitusiya və Suverenlik İli” çərçivəsində Konstitusiya mövzusunda təlimlər keçirilib.
Qeyd edək ki, festivalda 24 federasiyanı təmsil edən 104 idmançı iştirak edir.