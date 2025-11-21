24 Noyabr 2025
AZ

Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Digər
Xəbərlər
21 Noyabr 2025 21:50
106
Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Noyabrın 21-də gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 23-cü görüşünü keçirib.

İdman.Biz bildirir ki, 2025-ci ilin “İdman Paytaxtı” Qəbələ şəhərində baş tutan görüşdən öncə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib, önünə gül dəstələri qoyulub.

Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov görüş iştirakçılarını salamlayaraq son dövrdə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.

Görüşdə Azərbaycanda keçirilmiş III MDB Oyunlarında əldə edilmiş nəticələr müzakirə edilib. Həmçinin idman məktəblərində cüdo idman növü üzrə normativlərin təsdiqi ilə bağlı məsələ diqqətə çatdırılıb, Mərkəzləşdirilmiş Reyestr Sistemi üzrə təqdimat nümayiş olunub. Regionlarda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli və beynəlxalq yarışların keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub.

Görüşdə 2026-cı il üzrə ölkə yarışlarının təqvim planı “Tədbirvar” (tedbirvar.az) platformasında təqdim edilib. Sonra 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək XXXIV Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq istiqamətində görüləcək işlər haqqında məlumat verilib.

“Bakı 2026 – Dünya İdman Paytaxtı” layihəsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edildikdən sonra federasiyaların sosial media hesabatı təqdim olunub. Görüş digər məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirilib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MOK-da Şimali Kipr Türk Pespublikası ilə idman əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub
19:22
Digər

MOK-da Şimali Kipr Türk Pespublikası ilə idman əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

Çingiz Hüseynzadə qonaqlara Azərbaycan idmançılarının İslamiadada iştirakı ilə bağlı məlumat verib
Masallıda kənd stadionunun qanunsuz satıldığı iddia olunur: Sakinlər Prezidentə müraciət ediblər - VİDEO
10:10
Digər

Masallıda kənd stadionunun qanunsuz satıldığı iddia olunur: Sakinlər Prezidentə müraciət ediblər - VİDEO

2017-ci ildən bugünədək məsələ ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına ərizələr göndərilib
Üçqat dünya çempionu Roman Repilov dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilib
23 Noyabr 19:40
Digər

Üçqat dünya çempionu Roman Repilov dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilib

Kirşə idmanı üzrə dünya və Avropa mükafatçısı büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsində ittiham olunur
Əziz Yıldırım: “Bütün İstanbulu buraya yığaram” - VİDEO
23 Noyabr 18:50
Digər

Əziz Yıldırım: “Bütün İstanbulu buraya yığaram” - VİDEO

“Fənərbağça”nın sabiq prezidenti yol hərəkəti zamanı əks istiqamətdən gələn bələdiyyə maşınına etiraz etdi
İslamiadanın medalçıları təəssüratlarını bölüşüblər
23 Noyabr 09:52
Digər

İslamiadanın medalçıları təəssüratlarını bölüşüblər

İdmançılar bundan sonra daha böyük uğurlar qazanmaq istədiklərini bildiriblər
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında uğurla çıxış edən Azərbaycan idmançıları Vətənə dönüblər
23 Noyabr 09:20
Digər

İslam Həmrəyliyi Oyunlarında uğurla çıxış edən Azərbaycan idmançıları Vətənə dönüblər

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq