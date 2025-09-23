24 Sentyabr 2025
Aqil Nəbiyev: "Hədəfimiz kuboku qazanmaqdır"

Milli komanda
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 18:38
Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz kuboku qazanmaqdır”

16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Aqil Nəbiyev Qəbələdə keçiriləcək III MDB Oyunlarına hazırlıqla bağlı fikirlərini bildirib.

İdman.biz xəbər veriri ki, baş məşqçi AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında hədəflərinin turniri qalib kimi başa vurmaq olduğunuu deyib:

“Artıq iki gündür komanda ilə bir yerdəyik. Bu ayın əvvəllərində təlim-məşq toplanışında olduq, Gürcüstan yığmasına qarşı yoxlama görüşü keçirdik. MDB Oyunlarında qrupumuzda yer alan Tacikistan və Qırğızıstan keyfiyyətli komandalardır. Aqressivdirlər, meydanda çox qaçmağı, mübarizə aparmağı xoşlayırlar.

Buna baxmayaraq, məqsədimiz yaxşı hazırlaşmaq və hər iki matçda qələbə qazanmaq olacaq. Turnir doğma vətənimizdə keçiriləcək. Qələbələrlə və çempionluqla xalqımızı sevindirmək istəyirik. Buna gücümüz, potensialımız çatar. Zədə ilə əlaqədar bir neçə futbolçunu dəvət edə bilməmişik. Onların əvəzinə yeni oyunçular kollektivə cəlb olunublar. Hədəfimiz finala yüksəlmək və kuboku başımız üzərinə qaldırmaqdır. Arzumuza çatacağımıza inanıram”.

Qeyd edək ki, A qrupunda yer alan U-16 millimiz sentyabrın 27-də Tacikistan, oktyabrın 1-də isə Qırğızıstan yığması ilə qarşılaşacaq. Qrupda birinci yeri tutacaq komanda oktyabrın 4-də final oyununa çıxacaq.

