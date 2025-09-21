24 Sentyabr 2025
AZ

U-16 millimizin heyəti açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 21:20
76
U-16 millimizin heyəti açıqlanıb

16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 22-dən 24-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

İdman.biz xəbər verir ki, U-16 sentyabrın 25-dən oktyabrın 5-dək isə MDB Oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.

Millinin heyətində 23 futbolçu yer alıb.

U-16-ya dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

S.

Ad/Soyad

Klub

1

Bilal Hacıyev

Qarabağ

2

Kamal Camalzadə

Neftçi

3

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

4

Roman Fərzəli

Qarabağ

5

Vaqif Nəbiyev

Qarabağ

6

Nicat Əhmədzadə

Marcet (İspaniya)

7

Əhəd Hacızadə

Qarabağ

8

Cəfər Cəfərzadə

Sabah

9

Raul Paşayev

Zirə

10

Tunar Bayramov

Qarabağ

11

Arda Əzizli

Qarabağ

12

Yusif Orucəliyev

Qarabağ

13

Nihat Hüseynzadə

Sabah

14

Daniil Rəcəbov

Qarabağ

15

Ruslan Quliyev

Neftçi

16

Şikar Şikar

Neftçi

17

Vaqif Məmmədli

Sabah

18

Mehdi Hüseyn

Qarabağ

19

Qaffar Babayev

Neftçi

20

Firdovsi Şeydayev

Sabah

21

Ruslan Əbilov

Sabah

22

Əli Bəşirov

Qarabağ

23

Xəzər Hüseynzadə

Sabah

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub