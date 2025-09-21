U-16 millimizin heyəti açıqlanıb

16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 22-dən 24-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq
İdman.biz xəbər verir ki, U-16 sentyabrın 25-dən oktyabrın 5-dək isə MDB Oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.
Millinin heyətində 23 futbolçu yer alıb.
U-16-ya dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|
S.
|
Ad/Soyad
|
Klub
|
1
|
Bilal Hacıyev
|
Qarabağ
|
2
|
Kamal Camalzadə
|
Neftçi
|
3
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
4
|
Roman Fərzəli
|
Qarabağ
|
5
|
Vaqif Nəbiyev
|
Qarabağ
|
6
|
Nicat Əhmədzadə
|
Marcet (İspaniya)
|
7
|
Əhəd Hacızadə
|
Qarabağ
|
8
|
Cəfər Cəfərzadə
|
Sabah
|
9
|
Raul Paşayev
|
Zirə
|
10
|
Tunar Bayramov
|
Qarabağ
|
11
|
Arda Əzizli
|
Qarabağ
|
12
|
Yusif Orucəliyev
|
Qarabağ
|
13
|
Nihat Hüseynzadə
|
Sabah
|
14
|
Daniil Rəcəbov
|
Qarabağ
|
15
|
Ruslan Quliyev
|
Neftçi
|
16
|
Şikar Şikar
|
Neftçi
|
17
|
Vaqif Məmmədli
|
Sabah
|
18
|
Mehdi Hüseyn
|
Qarabağ
|
19
|
Qaffar Babayev
|
Neftçi
|
20
|
Firdovsi Şeydayev
|
Sabah
|
21
|
Ruslan Əbilov
|
Sabah
|
22
|
Əli Bəşirov
|
Qarabağ
|
23
|
Xəzər Hüseynzadə
|
Sabah
