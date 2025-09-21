24 Sentyabr 2025
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” son dəqiqələrdə “Mançester Siti”dən xalı qopardı – VİDEO

21 Sentyabr 2025 21:45
İngiltərə Premyer Liqasında V tura yekun vurulub.

İdman.biz xəbər verir ki, turun son oyununda “Mançester Siti” ilə “Arsenal” qarşılaşıb.

Matçda qalib müəyyənləşməyib. 9-cu dəqiqədə Erlinq Holandın vurduğu qolla meydan sahibləri hesabda irəli çıxıb. Lakin “topçular” əlavə olunmuş dəqiqələrdə Martinellinin qolu sayəsində məğlubiyyətdən qaça biliblər.

Beləliklə, görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

