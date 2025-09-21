İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” son dəqiqələrdə “Mançester Siti”dən xalı qopardı – VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasında V tura yekun vurulub.
20:17
Bu gün İngiltərə Premyer Liqasının beşinci turuna yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, son oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib.
İlk iki matçda qalib müəyyənləşməyib.
Turun mərkəzi görüşündə isə “Arsenal” öz meydanında “Mançester Siti”ni qəbul edib. Görüş qonaqların minimalhesablı qələbəsi ilə başa çatıb — 0:1.
İngiltərə Premyer Liqası
V tur
21 sentyabr
“Sanderlend” — “Aston Villa” 1:1
“Bornmut” — “Nyukasl” - 0:0
“Arsenal” — “Mançester Siti” - 0:1
İdman.biz