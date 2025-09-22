Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti bəlli oldu

17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Bu barədə İdman.biz-ə AFFA-dan məlumat verilib.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq sentyabrın 30-dək davam edəcək.
U-17 milliyə dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|
N
|
Ad/Soyad
|
Klub
|
1
|
Aydan Abdullayeva
|
Sabah
|
2
|
İradə Əsədli
|
Şəfa
|
3
|
Aylin Quluzadə
|
Təhsil 8 İOEUGİM
|
4
|
Məryəm Səmədli
|
Sabah
|
5
|
Aysu Əsədova
|
Sabah
|
6
|
Aylin Kərimova
|
Sabah
|
7
|
Ayan Abdiyeva
|
Liman
|
8
|
Şəhanə Mirzəliyeva
|
Şəfa
|
9
|
Suel Polikarpova
|
Neftçi
|
10
|
Sara Səlimova
|
Neftçi
|
11
|
Könül Hüseynova
|
Ulduz
|
12
|
Naidə Məmmədova
|
Dirçəliş
|
13
|
Xədicə Rəhimova
|
Neftçi
|
14
|
Mehri Məmmədzadə
|
Baku Juniors
|
15
|
Fatimə Kərimli
|
Sabah
|
16
|
Tərgül Qəniyeva
|
Sabah
|
17
|
Jasmin Bəbirova
|
Təhsil 8 İOEUGİM
|
18
|
Zəhra İsmayılova
|
Şəfa
|
19
|
Aylin Azadova
|
Sabah
|
22
|
Məryəm Nuruzadə
|
Ulduz
|
21
|
Aydan Nəsrullayeva
|
Ulduz
|
22
|
Tahirə Rəcəb
|
Şəfa
|
23
|
Zəhra Abdullayeva
|
Ulduz
|
24
|
Aylin Əliyeva
|
Ulduz
İdman.biz