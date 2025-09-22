24 Sentyabr 2025
Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti bəlli oldu

22 Sentyabr 2025 12:24
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

Bu barədə İdman.biz-ə AFFA-dan məlumat verilib.

Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq sentyabrın 30-dək davam edəcək.

U-17 milliyə dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

N

Ad/Soyad

Klub

1

Aydan Abdullayeva

Sabah

2

İradə Əsədli

Şəfa

3

Aylin Quluzadə

Təhsil 8 İOEUGİM

4

Məryəm Səmədli

Sabah

5

Aysu Əsədova

Sabah

6

Aylin Kərimova

Sabah

7

Ayan Abdiyeva

Liman

8

Şəhanə Mirzəliyeva

Şəfa

9

Suel Polikarpova

Neftçi

10

Sara Səlimova

Neftçi

11

Könül Hüseynova

Ulduz

12

Naidə Məmmədova

Dirçəliş

13

Xədicə Rəhimova

Neftçi

14

Mehri Məmmədzadə

Baku Juniors

15

Fatimə Kərimli

Sabah

16

Tərgül Qəniyeva

Sabah

17

Jasmin Bəbirova

Təhsil 8 İOEUGİM

18

Zəhra İsmayılova

Şəfa

19

Aylin Azadova

Sabah

22

Məryəm Nuruzadə

Ulduz

21

Aydan Nəsrullayeva

Ulduz

22

Tahirə Rəcəb

Şəfa

23

Zəhra Abdullayeva

Ulduz

24

Aylin Əliyeva

Ulduz

