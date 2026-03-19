U-21 millimizin Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyəti məlum olub

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 20-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B qrupunda martın 27-də 8-ci km qəsəbə stadionunda Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək, ertəsi gün Bolqarıstana yollanacaq. Komandamız martın 31-də isə Plovdiv şəhərində Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.
U-21-in Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
Sadiq Məmmədzadə (Difai), Xəyal Fərzullayev (Sumqayıt), Səlim Həşimov (Şamaxı), Emin Rüstəmov (Karvan-Yevlax), Elgün Dünyamaliyev (Cəbrayıl), Raul Məmmədov (Səbail), Okan Təhmazlı (Zaqatala), Əkbər Eyubov (Mingəçevir), Kənan Feyziyev (Sumqayıt), Eşqin Əhmədov (Qəbələ), Rüfət Abbasov (Şamaxı), Nadir Orucov (Sumqayıt), Bilal İsmayılov (Şamaxı), Nuğay Rəşidov (Qəbələ), Emil Süleymanov (Şamaxı), Oruc Məmmədov (Şamaxı), Şahin Şahniyarov (Qəbələ), Edqar Ədilxanov (Şamaxı), Hikmət Cəbrayılzadə (Qarabağ), Həsən Nəzərli (Keçiörən Bələdiyəsi (Türkiyə)), Nahid Əliyev (Şəfa), Şahin İbrahimov (Sabah), Murad Məmmədov (Neftçi), Nihad Əhmədzadə (Sumqayıt).