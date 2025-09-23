İslam Mahaçev əfsanəvi restlerlə görüşüb - FOTO

33 yaşlı yüngül çəkidə keçmiş UFC çempionu (70 kq), rusiyalı İslam Mahaçev əfsanəvi 59 yaşlı qarışıq döyüş ustası, güləşçi və aktyor Don "Yırtıcı" Fray ilə qarşılaşıb.
İdman.biz bildirir ki, Fray MMA-nın ilk nümayəndələrindən biridir. UFC-dəki ilk qələbələrinə və nailiyyətlərinə baxmayaraq, o, 1997-ci ildə MMA-dan gedib və "New Japan Pro-Wrestling"də (NJPW) karyerasını davam etdirib. O, tezliklə şirkətin aparıcı simalarından birinə çevrilib. 2002-ci ildə Yoşihiro Takayama ilə döyüşü "Wrestling Observer Newsletter" tərəfindən ən yaxşı qarşılaşma seçilib.
Mahaçev növbəti qarşılaşmasında Cek Della Maddalena ilə döyüşəcək.
İdman.biz