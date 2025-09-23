24 Sentyabr 2025
AZ

İslam Mahaçev əfsanəvi restlerlə görüşüb - FOTO

MMA
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 06:22
69
33 yaşlı yüngül çəkidə keçmiş UFC çempionu (70 kq), rusiyalı İslam Mahaçev əfsanəvi 59 yaşlı qarışıq döyüş ustası, güləşçi və aktyor Don "Yırtıcı" Fray ilə qarşılaşıb.

İdman.biz bildirir ki, Fray MMA-nın ilk nümayəndələrindən biridir. UFC-dəki ilk qələbələrinə və nailiyyətlərinə baxmayaraq, o, 1997-ci ildə MMA-dan gedib və "New Japan Pro-Wrestling"də (NJPW) karyerasını davam etdirib. O, tezliklə şirkətin aparıcı simalarından birinə çevrilib. 2002-ci ildə Yoşihiro Takayama ilə döyüşü "Wrestling Observer Newsletter" tərəfindən ən yaxşı qarşılaşma seçilib.

Mahaçev növbəti qarşılaşmasında Cek Della Maddalena ilə döyüşəcək.

İdman.biz

