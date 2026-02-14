14 Fevral 2026
AZ

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turnirinin ilk turu start götürüb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
14 Fevral 2026 20:27
67
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turnirinin ilk turu start götürüb

Fevralın 14-də cüdo üzrə U-16 yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” turnirinin I turu start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ilk günündə 187 cüdoçu mübarizəyə qoşulub. Qızlar -40 kq, -48 kq, -57 kq, -70 kq; oğlanlar isə -50 kq, -60 kq, -73 kq və -90 kq çəki dərəcələrində qüvvəsini sınayıb.

Qeyd edək ki, “İstedadların seçimi” turnirinin keçirilməsində məqsəd milli komandanın sağlam alt bazasının formalaşdırılması, yığmaya namizəd perspektivli idmançıların aşkar edilməsi və dayanıqlı ehtiyat bazanın formalaşdırılmasıdır. 2 turun yekun reytinq sıralamasında hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaq.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar
-40 kq
1. Zəhra Quliyeva (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
2. Zəhra İsmayılova (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Əsnad Əzimova (Elxan İK)

-48 kq
1. Ülkər Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Zəhra Feyzullayeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Fatimə Muradlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Rahilə Rzalı (Sərhədçi İM)

-57 kq
1. Zöhrə Ağazadə (Neftçi İK)
2. Aysu Mədətli (Mingəçevir UGİM)
3. Aytən Səmədli (Mingəçevir UGİM)

-70 kq
1. Dəniz Əlizadə (Sumqayıt OİK)
2. Sümeyya İsmayılova (Qəbələ İK şəhər)
3. İmamə Rəcəbli (Boz Oğuz İK)

Oğlanlar
-50 kq
1. Aqil Nağıyev (RKİM)
2. Fərid Rzazadə (Pirşağı-Kürdəxanı İK)
3. Aqşin Oruclu (Azəri İSM Sumqayıt)
3. Hüseyn Heydərli (Sərhədçi İM)

-60 kq
1. Ayxan Abbaszadə (Goranboy UGİM)
2. Yusif Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

-73 kq
1. Tuncay Ağazadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Ayxan Qasımov (Neftçi İK)
3. Hüseyn Hüseynov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Ruhid Quluzadə (Judo Club 2020 İK)

-90 kq
1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Kamran Hacıyev (Neftçi İK)
3. Valeh Sadıqlı (Yevlax)
3. Məhəmməd Məmmədli (Neftçi İK)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Cüdo məktəblərdə” layihəsi Bakı məktəblərində davam etdirilir - FOTO
18:00
Cüdo

“Cüdo məktəblərdə” layihəsi Bakı məktəblərində davam etdirilir - FOTO

Dərsləri tamamlayan şagirdlərə sertifikat veriləcək
Şamaxıda gənc cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb
15:20
Cüdo

Şamaxıda gənc cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb

Təlim-məşq toplanışı gənc cüdoçuların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyır
“Biz cüdoçularda tez-tez “ulduz xəstəliyi” ilə qarşılaşırıq” - Zaur Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
13:40
Cüdo

“Biz cüdoçularda tez-tez “ulduz xəstəliyi” ilə qarşılaşırıq” - Zaur Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Məşqçi bildirib ki, gələcək çempionları əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün deyil
Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku baş tutacaq
13 Fevral 17:44
Cüdo

Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku baş tutacaq

Cüdo Federasiyası məlumat yayıb
“Kotsoyevlə mümkün görüş ciddi sınaq olacaq” - Dota Arainin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ
13 Fevral 12:27
Cüdo

“Kotsoyevlə mümkün görüş ciddi sınaq olacaq” - Dota Arainin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

21 yaşlı yaponiyalı cüdoçu Dota Arai ilə İdman.Biz-in eksklüziv müsahibəsi
ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək
12 Fevral 15:47
Cüdo

ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

Namizədlərin 17 yaşdan yuxarı və qəhvəyi kəmərə sahib olması tələb edilir

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.