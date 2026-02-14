14 Fevral 2026
AZ

“Cüdo məktəblərdə” layihəsi Bakı məktəblərində davam etdirilir - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
14 Fevral 2026 18:00
89
“Cüdo məktəblərdə” layihəsi Bakı məktəblərində davam etdirilir - FOTO

Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşəbbüsü əsasında fiziki tərbiyə dərsləri çərçivəsində dördüncü-altıncı siniflər üçün cüdo məşğələləri keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, layihə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Vüqar Əvəzov adına 300 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbdə də icra olunur. Tədris proqramı şagirdlərə cüdonun əsas prinsiplərini, ukemi üzrə təhlükəsiz yıxılma bacarıqlarını və başlanğıc hərəkət elementlərini mənimsətməyə yönəlib. Dərsləri beynəlxalq sertifikata malik məşqçi Fuad Abbaslı aparır.

Dərsləri tamamlayan şagirdlərə sertifikat veriləcək. Bundan əlavə, valideyn və şagirdlərə ətraf ərazidəki cüdo klubları barədə məlumat təqdim olunacaq, sınaq dərslərinə qoşulmaq və idmana başlamaq üçün rahat qeydiyyat imkanları yaradılacaq. Layihənin məqsədi gündəlik həyatda təhlükəsizliyin artırılması (yıxılma və sürüşmələr zamanı yarana biləcək xəsarət riskinin azaldılması), sosial bacarıqların inkişafı, erkən yaşlardan uşaqlarda cüdoya marağın formalaşdırılması və cüdonun kütləviliyinin artırılmasıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şamaxıda gənc cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb
15:20
Cüdo

Şamaxıda gənc cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb

Təlim-məşq toplanışı gənc cüdoçuların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyır
“Biz cüdoçularda tez-tez “ulduz xəstəliyi” ilə qarşılaşırıq” - Zaur Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
13:40
Cüdo

“Biz cüdoçularda tez-tez “ulduz xəstəliyi” ilə qarşılaşırıq” - Zaur Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Məşqçi bildirib ki, gələcək çempionları əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün deyil
Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku baş tutacaq
13 Fevral 17:44
Cüdo

Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku baş tutacaq

Cüdo Federasiyası məlumat yayıb
“Kotsoyevlə mümkün görüş ciddi sınaq olacaq” - Dota Arainin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ
13 Fevral 12:27
Cüdo

“Kotsoyevlə mümkün görüş ciddi sınaq olacaq” - Dota Arainin İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

21 yaşlı yaponiyalı cüdoçu Dota Arai ilə İdman.Biz-in eksklüziv müsahibəsi
ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək
12 Fevral 15:47
Cüdo

ACF-nin təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

Namizədlərin 17 yaşdan yuxarı və qəhvəyi kəmərə sahib olması tələb edilir
Azərbaycan qadın cüdoçularla tatamiyə çıxacaq
11 Fevral 16:08
Cüdo

Azərbaycan qadın cüdoçularla tatamiyə çıxacaq

Lyublyanada Avropa Açıq Turniri keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.