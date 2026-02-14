“Biz cüdoçularda tez-tez “ulduz xəstəliyi” ilə qarşılaşırıq” - Zaur Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Cüdo Azərbaycanda ən tələb olunan idman növlərindən biridir və hər il ölkədə daha da aktiv inkişaf edir. “Judo Club 2012” klubunun cüdo üzrə məşqçisi Zaur Paşayev artıq təxminən səkkiz ildir ki, gənc idmançıları yetişdirir. Onlarla işləyərkən ən önəmli hesab etdiyi məsələ dostluq və etimad münasibətlərinin qurulmasıdır.
İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə o, uşaqların yarışlara hazırlanmasının xüsusiyyətləri və fəaliyyətində qarşılaşdığı çətinliklər haqqında danışıb.
- Cüdoya neçə yaşdan başlamaq olar?
- Mən uşaqları beş yaşından qəbul edirəm. Yeddi yaşa qədər məşqlər oyun formasında keçirilir, xüsusi məşqlər edirik, məsələn, barmaqları gücləndirmək üçün. Artıq yeddi yaşdan etibarən uşaq tədricən döyüşə başlayır. Çox önəmli mərhələ - düzgün yıxılmağı öyrətməkdir ki, onlar özlərini qoruyub ciddi xəsarətlərdən qaça bilsinlər.
- Bir çox valideyn uşaqlarını cüdo kimi idman növlərinə verməkdən qorxur…
- Hər bir idman növündə xəsarətlər olur, xüsusilə peşəkar səviyyədə məşğul olursansa. Hətta şahmat və dama kimi idman növlərinin də öz yükü var – gözlərə, beyin fəaliyyətinə. Cüdonun başlanğıc mərhələsində uşaqlar üçün heç bir risk yoxdur.
- Necə başa düşmək olar ki, uşağın çempion olmaq potensialı var?
- Kiməsə baxıb demək olmaz: “Budur, gələcək Avropa və ya dünya çempionu”. İlk gündən uşağın fiziki göstəricilərinin yaxşı olduğunu anlaya bilərsən, amma nəticə əldə etmək üçün vaxt və böyük zəhmət lazımdır. Bəzən idmançı məşqlərdə o qədər seçilmir, amma yarışlarda xarakterini göstərir. Və əksinə də olur – məşqlərdə çalışır, amma yarışlarda çaşır.
Ona görə gələcək çempionu əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün deyil. Biz yalnız deyə bilərik ki, düzgün iş şəraitində uşaq nəsə əldə edə bilər. Bu, motivasiya kimi istifadə olunmalıdır, amma çempionluq vədi vermək olmaz. Məşqçi öz şagirdləri üçün ikinci valideyn olur və onun sözü qanun kimi qəbul edilir. Əgər məşqçi çox söz verir, uşaqda “ulduz xəstəliyi” yarana bilər. Belə vəziyyətlərlə tez-tez rastlaşırıq. Bəzən valideynlər ilk gündən soruşurlar: “Mənim uşağım nə vaxt dünya çempionu olacaq?”.
- Uşaqlarla işləyərkən hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
- Bütün uşaqlar fərqli ailələrdən, fərqli tərbiyə və xarakterə malik olurlar. Əsas vəzifəmiz hər birinə düzgün yanaşma tapmaqdır. Biz dostluq münasibətləri qurmağa çalışırıq ki, uşaq qorxudan deyil, zövqlə məşğul olsun. Məşqçi ünsiyyəti qura bilmədikdə problemlər başlayır.
Müasir uşaqlarda aqressiya səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bu, bəlkə texnologiyalar, həyat tərzi, məktəb və ya kompüter oyunları ilə bağlıdır. Buna görə onlara dost olmağa, artıq neqativdən uzaqlaşdırmağa çalışıram. Şagirdlərin fikirləri çox vaxt məşqdə deyil, başqa yerdə olur. Biz zalda onları cüdo dünyasına “qaytaracaq” mühit yaradırıq.
- Məşqçi necə həm dost, həm də uşaqların gözündə nüfuz sahibi ola bilər?
- Hər şey yaşdan asılıdır. Yeni başlayanlarla dostluqdan başlamaq lazımdır. Zaman keçdikcə, formalaşmaları və döyüşə keçidləri ilə məşqçi bütün rolları özündə birləşdirməlidir: həm dost, həm böyük qardaş, həm də müəyyən mənada valideyn olmalıdır. Vacibdir ki, məşqçi harada ciddi, harada yumşaq olmağı bilsin.
- Uşaqları yarışlara psixoloji necə hazırlayırsınız?
- Biz onlara izah edirik ki, hər rəqib sənin kimi insandır. Mən deyirəm: “Niyə o qalib gəlməlidir, sən yox? Niyə o bacarır, sən yox?”. Onları motivasiya etməyə valideynlər və məşqçilərin onlara çox zəhmət qoyduğunu vurğulamaqla başlayıram ki, bu zəhmət boşuna getməsin.
Amma gənc idmançıları daha çox valideynlər yox, sevdikləri ilhamlandırır. Ən böyük effekt mən deyəndə olur: “Sənin sevdiyin qız var. İstəməzsən ki, o səni televiziyada və ya sosial şəbəkələrdə görsün və sənin qələbələrinə sevinə?”.
Cüdoçu təcrübəli olduqca, artıq psixoloji olaraq özünü tənzimləməyi bacarır. Onlar başa düşürlər ki, ad, nüfuz, karyera var və bunları qorumaq üçün daim işləmək lazımdır.
Vacibdir başa düşmək ki, hamı cüdoya medallar üçün gəlmir. Mənim çox şagirdim var ki, sadəcə sağlamlıq və özünü müdafiə üçün məşğul olur. Bu da normaldır.
- Son illərdə ölkədə cüdo necə dəyişib?
- Cüdo daha da populyarlaşıb. Bu, federasiyanın effektiv fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu gün ölkədə prioritet yalnız məşqlərə deyil, həm də cüdo təhsilinə verilir. İndi məşqçilər imtahan verirlər, lisenziya alırlar. Həmçinin kəmərlərə imtahan keçirilir, idmançıların bilikləri yoxlanılır. Əvvəllər uşaqlar idmana məktəbə getmədikləri üçün gəlirdilər. İndi cüdo ilə məşğul olmaq üçün bilik sahibi olmaq lazımdır.