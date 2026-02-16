16 Fevral 2026
AZ

Kanada millisi Olimpiada-2026-da Fransanı darmadağın etdi - 10:2

Hokkey
Xəbərlər
16 Fevral 2026 00:20
106
Kanada millisi Olimpiada-2026-da Fransanı darmadağın etdi - 10:2

Kanada millisi Olimpiya Oyunlarının qrup mərhələsində Fransa yığmasına 10:2 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, kanadalıların heyətində Maklin Selebrini dubl edib. O, həmçinin bir məhsuldar ötürmə verib. Bundan başqa, Sidni Krosbi, Konnor Makdevid və Mark Stoun hərəyə üç (1+2) xal toplayıblar. Tom Uilson, Devon Teyvz, Keyl Makar, Bo Horvat və Brendon Hagel isə hərəyə bir dəfə fərqləniblər.

Fransızlarda qolları Floran Due və Saşa Trey vurublar.

Kanada yığması qrup mərhələsində keçirdiyi üç oyunun hamısında qalib gəlib, top fərqi 20:3 olub və A qrupundan birinci yerlə pley-offun 1/4 finalına yüksəlib. İkinci yeri İsveçrə (5 xal), üçüncü pilləni isə Çexiya (4 xal) tutub. Fransa üç oyunda üç məğlubiyyət alıb və pley-offun təsnifat mərhələsində oynayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ Milli Hokkey Liqasında kütləvi dava və 137 cəza dəqiqəsi - VİDEO
6 Fevral 10:22
Hokkey

ABŞ Milli Hokkey Liqasında kütləvi dava və 137 cəza dəqiqəsi - VİDEO

“Tampa”nın böyük qələbəsi kütləvi əlbəyaxa ilə kölgədə qaldı
Kanadada faciə: üç gənc xokkeyçi yol qəzasında həlak oldu
3 Fevral 18:37
Hokkey

Kanadada faciə: üç gənc xokkeyçi yol qəzasında həlak oldu

Yeniyetmə komandanın üzvləri məşqə gedərkən qəzaya düşüblər
Tramp: “Çin Kanadada hokkeyi “məhv edə” bilər”
2 Fevral 00:23
Hokkey

Tramp: “Çin Kanadada hokkeyi “məhv edə” bilər”

ABŞ prezidenti bu iddianı Kanadanın Çinlə yaxınlaşması fonunda səsləndirib
NHL-də hokkey oyunu iki qapıçının davasına çevrildi - VİDEO
20 Yanvar 10:57
Hokkey

NHL-də hokkey oyunu iki qapıçının davasına çevrildi - VİDEO

Qapıçılar əlcəklərini çıxararaq rinqdə olduğu kimi döyüşdülər
Hokkeyçinin etdiyi hərəkət hər kəsdə gülüş doğurdu - VİDEO
8 Yanvar 13:39
Hokkey

Hokkeyçinin etdiyi hərəkət hər kəsdə gülüş doğurdu - VİDEO

“Sent-Luis”in qapıçısı oyunda əvəzlənməkdən imtina edib
Milli Hokkey Liqasının əfsanəsi Qlenn Holl vəfat edib - FOTO
8 Yanvar 10:24
Hokkey

Milli Hokkey Liqasının əfsanəsi Qlenn Holl vəfat edib - FOTO

Qapıçılar arasında ardıcıl oyunlar üzrə rekordun sahibi 95 yaşında dünyasını dəyişib

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq