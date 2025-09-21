24 Sentyabr 2025
21 Sentyabr 2025 02:56
Həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinalçıları müəyyənləşib

Həndbol üzrə Azərbaycan kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulub.

İdman.biz bildirir ki, kişilərin mübarizəsində “Qarabağ” “Azəryol”u darmadağın edib (40:23), “Dinamo” isə “Təhsil”dən üstün olub (30:19). Qadınlar arasında “SportAkademiya” “Bakı”nı (39:9), “Qarabağ” isə “Təhsil”i (39:19) məğlub edib.

Beləliklə, yarımfinal cütlükləri aşağıdakı şəkildə müəyyənləşib:

Kişilər

"Kür" - "Dinamo"

"Qarabağ" - "Bakı"

Qadınlar

"Kür" - "Qarabağ"

"SportAkademiya" - "Azəryol"

Yarımfinal görüşləri gələn ilin may ayına nəzərdə tutulub.

İdman.biz

