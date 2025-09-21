"Formula-1" Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı ərəfəsində Bakı həyəcan içində

Bakı yenidən sürət şousuna hazırdır: bu gün keçiriləcək əsas yarış şəhər trekində tam dolu tribunalar qarşısında baş tutacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, şənbə günü keçirilən sıralama turu rekord sayda qırmızı bayraq dayanmaları ilə dramaya çevrildi.
Xaosdan ən yaxşı çıxan “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen oldu və o, poul mövqeyini qazandı. Birinci sırada onun yanında “Williams”dan Karlos Sains olacaq, üçüncü yerdən isə “Racing Bulls” sürücüsü Liam Louson start götürəcək.
İlk beşliyə, həmçinin “Mercedes” pilotları Kimi Antonelli və Corc Rassell də daxil olub. Çempionatın lideri, “McLaren”dən Oskar Piastri divara toxunduqdan sonra doqquzuncu nəticə ilə kifayətlənib. Lando Norris yeddinci, “Ferrari”dən Şarl Lekler isə onuncu yeri tutub. "Formula-1" tərəfindən rəsmi start cədvəli təsdiqlənib.
Hakimlərin qərarları da gərginlik yaradıb: Esteban Okon arxa qanadın qaydalara uyğun gəlmədiyi üçün sıralama turundan diskvalifikasiya edilib və yarışı pelotonun sonundan başlayacaq. Bu, “Haas” üçün ciddi zərbədir və komandanın riskli strategiyalara, həmçinin təhlükəsizlik maşınlarına ümid etməsinə səbəb olacaq.
Bazar günü yarışının açarı - uzun düz xəttdə sürət və İçərişəhərin dar döngələrində sabitlik balansıdır. “Red Bull” ənənəvi olaraq tempdə güclüdür, amma podium şansı həm Sainsin “Williams”ına, həm də cəsarətli Lousonun “Racing Bulls”una verilir.
“Mercedes” sıx mövqedən start götürür və pit-stop strategiyası ilə “McLaren”ə qarşı üstünlük qazana bilər. “McLaren” isə şənbə səhvlərini bərpa etmək üçün hücuma keçməlidir. Vacib məqam: sıralamada altı dəfə qırmızı bayraq qaldırıldı. Nəticə aydındır – Bakıda dözümlülük, əyləclərə düzgün yanaşma və düz xətlərin çıxışlarında dəqiqlik qalib gətirir.
Əlavə faktor isə hava şəraitidir. Bazar günü Bakıda yağış ehtimalı var və bu, təkcə bir dövrədə təkər seçimi və pit-stop pəncərəsi ilə yarışı tamamilə dəyişə bilər.
Qısa desək: poul Ferstappendə, yanında Sains, üçüncü isə Louson. Oqon isə ən sondan başlayacaq. Yüksək ehtimalla təhlükəsizlik maşınının meydana çıxacağı strateji mübarizə gözlənilir.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan Qran-prisini Oskar Piastri qazanmışdı. İndiyədək Bakıda iki dəfə qalib gələn yeganə sürücü “Red Bull”un sabiq pilotu Serxio Peres olub (2021 və 2023). Bu gün Maks Ferstappen komanda yoldaşının uğurunu təkrarlaya bilər.
Teymur Tuşiyev
İdman.biz