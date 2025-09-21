24 Sentyabr 2025
AZ

Lando Norris: “Çempionluq mənim üçün ikinci prioritetdir”

Formula 1
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 08:02
64
Lando Norris: “Çempionluq mənim üçün ikinci prioritetdir”

“Maklaren” komandasını təmsil edən britaniyalı “Formula-1” pilotu Lando Norris idmandakı motivasiyasından danışıb.

İdman.biz bildirir ki, bu il 16 yarışdan sonra Norris 293 xalla sürücülər sıralamasında ikincidir. Onun komanda yoldaşı Oskar Piastri 324 xalla birinci yerdədir.

"Mən həyatımdan həzz almaq, əylənmək və bunu başqaları ilə bölüşmək istəyirəm. Bu mənim prioritetimdir. İkinci prioritetim çempionluğu qazanmağa çalışmaqdır", - “Vogue” Norrisdən sitat gətirir.

Norris “Formula-1”də debütünü 2019-cu ildə Avstraliya Qran Prisində edib. O, seriyadakı ilk xalını Bəhreyndə keçirilən ikinci turda qazanıb. Norris həmin il 49 xalla sürücülər sıralamasında 11-ci yeri tutub.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"
02:15
Formula 1

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"

Şumaxer sözlərini geri götürüb
Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir
23 Sentyabr 20:33
Formula 1

Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir

İspaniyalı sürücü Qətər yarışına ümumiyyətlə skeptik yanaşır
"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO
22 Sentyabr 23:17
Formula 1

"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO

Onların təyyarəsi Fransada enə bilməyib
Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"
22 Sentyabr 17:54
Formula 1

Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"

Corc Rassel və Kimi Antonelli “Mercedes” üçün uğurlu nəticə əldə edib
Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ
22 Sentyabr 12:36
Formula 1

Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ

Qran-prinin sosial və iqtisadi təsirləri
"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı
22 Sentyabr 09:56
Formula 1

"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı

Cəmi 12 saat ərzində yol məhdudiyyətlərinin böyük hissəsi aradan qaldırılıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub