Montoya: “Ferstappen “Formula-1”dən ayrılmaq istəyirsə, mənim kimi ayrılmalıdır”

3 Aprel 2026 01:45
Keçmiş “Formula-1” pilotu Xuan Pablo Montoya bildirib ki, “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen yeni qaydalardan narazıdırsa, çempionatı tərk etməlidir.

“Əgər Maks həqiqətən getmək istəyirsə, düşünmürəm ki, “Formula-1” və ya başqası bu barədə heç nə edə bilər, çünki qaydalar yarışların növbəti dörd il ərzində tamamilə elektrikli olacağını diktə edir. Onun məyusluğunu başa düşürəm, amma problem ondadır ki, o, qələbədən beşinci yer uğrunda mübarizəyə keçib. O, karyerasında heç vaxt belə vəziyyətlə qarşılaşmayıb. O, həmişə çox rəqabətli olub. Buna görə də indi hər həftə özünü yarışın ortasında tapmaq çətin ola bilər.

Tutaq ki, “Formula-1” onun getməsindən həqiqətən narahatdır və deyir: “Yaxşı, nəyisə dəyişdirməliyik”. Beləliklə, “Formula-1” və bütün rəhbərlər Maksı görüşə çağırdılar və ondan nə istədiyini soruşdular. Bu, fiziki olaraq necə düzəldilə bilər? Fikri vacib olan tək Maks olmalıdırmı? Başqa 21 sürücü var.

O biri gün dedim: əgər getmək istəyirsə, qoy getməsin. Mən də elə etdim; “Formula-1”i tərk etdim. Maks haqqında bunu dediyimə görə aldığım nifrət şərhlərinin miqdarı sadəcə qeyri-real idi”, - “Grandprix247” Montoyanın sözlərini sitat gətirir.

