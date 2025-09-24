Bu gəncəli məşqçi "Kəpəz"i çalışdıra bilər

"Kəpəz"in baş məşqçisi olmağa namizəd olan daha bir şəxsin adı bəlli olub.
İdman.biz Sport1.az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət Vidadi Rzayevdən gedir.
Klub rəhbərliyi komandanı Gəncədən olan mütəxəssisə tapşırmaq variantını nəzərdən keçirir.
Düzdür, bu postda başqa namizədlər də var. Hətta əcnəbi şəxslərdən ibarət siyahı hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunub. Onların bəziləri də təmasa keçilib. Lakin rəhbərliyinin əsas istəyi klub və komanda ətrafındakı söz-söhbətlərin aradan qaldırılmasıdır. "Kəpəz" başbilənləri "Vidoş" ləqəbli mütəxəssisin bu işin öhdəsindən gələcəyini düşünürlər.
Qeyd edək ki, Vidadi Rzayev son olaraq Gəncə təmsilçisində köməkçi məşqçi olaraq çalışıb.