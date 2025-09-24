25 Sentyabr 2025
AZ

“Qızıl top”un əvvəlki mükafatçısı Dembeleyə səsləndi: "Bu, çox çətindir"

Futbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 14:20
37
“Qızıl top”un əvvəlki mükafatçısı Dembeleyə səsləndi: "Bu, çox çətindir"

Fransanın sabiq futbolçusu, 1991-ci ildə “Qızıl top” mükafatının sahibi olmuş Jan-Pyer Papen “PSJ”nin hücumçusu Usman Dembelenin bu mükafatı qazanmasına münasibət bildirib.

İdman.biz xəbər verir ki, o, Dembeleyə bir sıra tövsiyələrini bildirib.

Jan-Pyer Papen vurğulayıb ki, Usman üçün ən çətin mərhələ indi başlayır: "Çünki "Qızıl top"u qazandıqda müəyyən məsuliyyəti də qəbul etmiş olursan. Sənə əvvəlki kimi baxmırlar və rəqiblər də sənə əvvəlki kimi qarşı oynamırlar. Digər tərəfdən, o, dəyişməməlidir. Usman çalışmalıdır ki, eyni formada qalsın, Fransa millisində də, PSJ-də də komanda üçün əvvəlki qədər vacib və effektiv olsun. Bu isə çox çətindir. Amma düşünürəm ki, Dembele bunu bacaracaq”.

Qeyd edək ki, Usman Dembele sentyabrın 22-də Parisdə keçirilən "Qızıl top" mükafatının səsverməsində "Barselona" və İspaniya millisinin vingeri Lamin Yamalı geridə qoyub. Fransalı hücumçunun komanda yoldaşı Vitinya isə üçüncü yeri tutub.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır
02:11
Dünya futbolu

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır

Məhkəmə Sdaıqovun investoru oldu\u "Ximki" klubunu müflis elan edib
La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO
01:49
Dünya futbolu

La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO

"Xetafe"ylə "Alaves" sülhlə ayrılıblar
İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO
01:40
Dünya futbolu

İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

"Nyukasl" və "Tottenhem" də mərhələ adlayıblar
İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri
01:21
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri

İtaliya kubokunda üç oyun keçirilib
UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO
01:10
Futbol

UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib
"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO
00:55
Dünya futbolu

"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO

UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsi start götürüb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.