“Qızıl top”un əvvəlki mükafatçısı Dembeleyə səsləndi: "Bu, çox çətindir"

Fransanın sabiq futbolçusu, 1991-ci ildə “Qızıl top” mükafatının sahibi olmuş Jan-Pyer Papen “PSJ”nin hücumçusu Usman Dembelenin bu mükafatı qazanmasına münasibət bildirib.
İdman.biz xəbər verir ki, o, Dembeleyə bir sıra tövsiyələrini bildirib.
Jan-Pyer Papen vurğulayıb ki, Usman üçün ən çətin mərhələ indi başlayır: "Çünki "Qızıl top"u qazandıqda müəyyən məsuliyyəti də qəbul etmiş olursan. Sənə əvvəlki kimi baxmırlar və rəqiblər də sənə əvvəlki kimi qarşı oynamırlar. Digər tərəfdən, o, dəyişməməlidir. Usman çalışmalıdır ki, eyni formada qalsın, Fransa millisində də, PSJ-də də komanda üçün əvvəlki qədər vacib və effektiv olsun. Bu isə çox çətindir. Amma düşünürəm ki, Dembele bunu bacaracaq”.
Qeyd edək ki, Usman Dembele sentyabrın 22-də Parisdə keçirilən "Qızıl top" mükafatının səsverməsində "Barselona" və İspaniya millisinin vingeri Lamin Yamalı geridə qoyub. Fransalı hücumçunun komanda yoldaşı Vitinya isə üçüncü yeri tutub.