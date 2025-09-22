24 Sentyabr 2025
AZ

Yamal və Dembele “Qızıl top 2025"in qalibini hələ bilmir

Futbol
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 18:43
77
Yamal və Dembele “Qızıl top 2025"in qalibini hələ bilmir

“Barselona”nın futbolçusu Lamin Yamal və “PSJ”nin oyunçusu Usman Dembele hələ ki, 2025-ci ilin “Qızıl top” mükafatının sahibini bilmir.

İdman.biz-in verdiyi məlumata görə, bu barədə COPE nəşrinin jurnalisti Helena Kondis Edo sosial şəbəkə X-də açıqlama verib.

Qeyd edək ki, əvvəllər mediada mükafatın Yamala veriləcəyi barədə məlumatlar yayılmışdı.

69-cu “Qızıl top” mərasimi bu gün, 22 sentyabr tarixində, Parisin Şatle teatrında keçiriləcək. Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Xatırladaq ki, tarixdə dördüncü dəfə olaraq mükafat ilin deyil, mövsümün nəticələrinə əsasən təqdim olunacaq (1 avqust 2024 – 13 iyul 2025). Səsvermədə FİFA-nın aktual top-100 reytinqinə daxil olan ölkələrin idman jurnalistləri iştirak ediblər.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub