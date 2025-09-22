"Barselona"nın nümayəndə heyəti "Qızıl top" mərasimi üçün Parisdədir

"Barselona"nın futbolçuları və rəhbərliyi "Qızıl top" mərasimi üçün Parisə gəlib.
İdman.biz bildirir ki, "Frans Futbol"un təqdim etdiyi mükafat üçün "Barselona"nın dörd oyunçusu seçilib.
Qalib bu gün, sentyabrın 22-də Parisdəki "Şatl" teatrında elan olunacaq. Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayır.
Kuboka namizədlər arasında hücumçu Robert Levandovski, yarımmüdafiəçi Pedri və cinah oyunçuları Lamin Yamal və Rafinya var.
Bundan əlavə, ispaniyalı vinger 21 yaşadək ən yaxşı gənc futbolçuya verilən "Raymond Kopa" mükafatına əsas namizəddir. Bu mükafata namizədlər arasında kataloniyalı müdafiəçi Pau Kubarsi də var.
“Barsa”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik dünyanın ilin ən yaxşı məşqçisinə verilən "Kroyff kuboku" uğrunda mübarizə aparacaq.
İdman.biz