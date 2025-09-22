"Barselona"nın prezidenti: "Yamal "Qızıl topu" alsa, tarixi hadisə olacaq"

"Düşünürəm ki, Lamin Yamal fantastik oyunçudur. O, "Real Sosyedad" ilə matçadək sağalacağını deyib".
Bu sözləri "Barselona"nın prezidenti Joan Laporta deyib.
"Yamal "Qızıl top"u qazansa, bu, tarixi hadisə olacaq. Mən bir "Barsa" oyunçusunun "Qızıl top"u qazanmasını istəyirəm. Keçən il sürpriz oldu", - Laporta əlavə edib.
Mükafatlandırma mərasimi bu gün, sentyabrın 22-də Parisdəki “Şatl” teatrında baş tutacaq. “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri 2024-cü ilin “Qızıl top”un qalibi seçilib.
İdman.biz