II Liqa: "Ağdaş"la "Şirvan"dan inamlı qələbə

22 Sentyabr 2025 19:42
73
Futbol üzrə Azərbaycan II Liqasında 3-cü turun oyunları baş tutub.

İdman.biz bildirir ki, "Quba" öz meydanında liderlər qrupunda olan "Şəmkir"i qəbul edib.

Oyun 1:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin 1:0 hesablə qələbəsi ilə başa çatıb. Yeganə topun müəllifi 46-cı dəqiqədə Vidadi Cəfərov olub.

Binə qəsəbə stadionunda keçirilən "Dinamo" - "Ağdaş" qarşılaşması 3:0 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb. Qolları 80 və 83-cü dəqiqələrdə Ülvi Sarıyev, 90+3-də isə Yusif Yusifzadə vurublar.

Turun digər görüşündə "Şirvan"la "Göygöl" güclərini sanıyıblar. Cavid Nəcizadənin 73 və 85-ci dəqiqələrdəki qolları "Şirvan"a qələbə gətirib - 2:0.

Turun digər üç görüşü sabah oynanılacaq.

İdman.biz

