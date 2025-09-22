24 Sentyabr 2025
Misli Premyer Liqasında mövsümün REKORDU

22 Sentyabr 2025 13:07
Misli Premyer Liqasının 5-ci turunda 18 qol vurulub.

İdman.biz PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, baş tutan 6 oyunda orta məhsuldarlıq 3,00-ə bərabər olub.

Bu, mövsümün rekordudur. Cari mövsümdə ilk dəfə orta göstərici 3,00 və ya daha yüksək olub.

Sonuncu dəfə bu rəqəmin 3-dən yuxarı olması ötən mövsümün 31-ci turuna təsadüf edib. 5 görüşdə 17 qolun vurulduğu turda məhsuldarlıq 3,40 olub.

Qeyd edək ki, 5-ci turda “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı 5:0, “İmişli” “Karvan-Yevlax”ı, “Qəbələ” “Kəpəz”i 3:0, “Neftçi” “Sumqayıt”ı, “Sabah” “Turan Tovuz”u 2:0, “Zirə” “Şamaxı”nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

