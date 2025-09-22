"Qəbələ" ev oyununu Şamaxıda keçirəcək

Əvəzedicilər liqasında VI turun oyun cədvəli məlumdur.
İdman.biz PFL-ə istinadən oyunların vaxtını diqqətinizə çatdırır:
26 sentyabr (cümə)
“Neftçi-2” – “Araz-Naxçıvan-2”
Neftçi Futbol Mərkəzi (IV meydança), 14:00
“Şamaxı-2” – “Sumqayıt-2”
Şamaxı şəhər stadionu, 14:00
“Kəpəz-2” – “Qarabağ-2”
Gəncə şəhər stadionu (ehtiyat meydança), 15:00
27 sentyabr (şənbə)
“Qəbələ-2” – “Turan Tovuz-2”
Şamaxı OİK stadionu, 14:00
29 sentyabr (bazar ertəsi)
“Zirə-2” – “Sabah-2”
Binə qəsəbə stadionu, 15:00
Qeyd: Ölkəmizdə keçiriləcək MDB oyunları ilə əlaqədar olaraq “Qəbələ-2” komandası “Turan Tovuz-2” komandasını Şamaxı OİK stadionunda qəbul edəcək.
İdman.biz