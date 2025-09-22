“Qızıl top” bu gün sahibini tapır: Favoritlər kimlərdir? - TƏHLİL İDMAN.BİZ

Dünyanın ən yaxşı futbolçusunun adına (2024/25 mövsümünün nəticələrinə əsasən, "France Football" jurnalının versiyası üzrə) bir neçə saata aydınlıq gələcək.
İdman.biz xəbər verir ki, “Qızıl top”un təqdimat mərasimi bu gün Parisdəki Şatle Teatrında keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
Bu dəfə mükafat UEFA ilə birgə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, 2010–2015-ci illərdə mükafat "France Football" və FIFA tərəfindən birlikdə verilirdi. 2016-cı ildən isə iki ayrı mükafat təsis olunub – biri jurnalın, digəri isə FIFA-nın versiyasıdır. Ötən il “Qızıl top”u “Mançester Siti”nin ispaniyalı yarımmüdafiəçisi Rodri qazanmışdı.
Əslində, ilin ən yaxşı futbolçusunun müəyyənləşdirilməsi hər dəfə geniş müzakirələr doğurur. Hələ mövsümün tam başa çatmadığı bir vaxtda – ilin sonuna dörd ay qalmış qalibin elan edilməsi də ayrıca mübahisə mövzusudur.
Namizədlər
Bu il “Qızıl top” üçün namizədlərin siyahısı belədir:
“Real Madrid” (İspaniya): Cud Bellingem, Kilian Mbappe, Vinisius Junior
“Paris Saint-Germain” (Fransa): Usman Dembele, Dezire Due, Əşraf Hakimi, Xvicha Kvaratsxelia, Nunu Mendez, Vitinya, Joau Neves, Fabián Ruiz
“Bavariya” (Almaniya): Harri Keyn, Maykl Olise
“Barselona” (İspaniya): Robert Levandovski, Pedri, Lamin Yamal, Rafinya
“Liverpul” (İngiltərə): Floryan Virts, Aleksis Mak Allister, Məhəmməd Salah, Virgil van Deyk
“İnter” (İtaliya): Denzel Dümfris, Lautaro Martinez
“Borussiya Dortmund” (Almaniya): Seru Girassi
“Arsenal” (İngiltərə): Viktor Dyokeresh, Deklan Rays
“Çelsi” (İngiltərə): Kol Palmer
“Mançester Siti” (İngiltərə): Erlinq Haland, Canluici Donnarumma
“Napoli” (İtaliya): Skott Maktominey
Siyahıda ən çox futbolçu PSJ-yə məxsusdur – səkkiz oyunçu. Qeyd edək ki, Donnarumma sentyabrın 1-də Paris klubundan “Mançester Siti”yə keçsə də, namizədlər siyahısında qalır.
Favoritlər kimdir?
PSJ-nin çoxsaylı namizədləri təsadüfi deyil. Paris klubu demək olar ki, bütün mümkün turnirlərdə uğur qazanıb, yalnız Klub Dünya Çempionatının finalında “Çelsi”yə 0:3 hesabı ilə uduzub. Bununla belə, komandanın içində xüsusi fərqlənən superulduzun olmaması səbəbindən “Qızıl top”un həmin oyunçulardan birinə verilməsi inandırıcı görünmür.
“Real”ın üç namizədi də mövsüm ərzində sabit çıxış etsələr də, ilin ən yaxşı futbolçusu adına iddialı olmaq üçün kifayət qədər parlamayıblar.
Mövsümün ən məhsuldar oyunçusu isə şübhəsiz ki, Erlinq Halanddır. O, həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində qolları ard-arda vurub. Lakin son illərdə mükafatın yalnız fərdi statistikalara görə verilməməsi norveçli hücumçunun şanslarını azaldır.
Əsas mübarizənin iki “Barselona” oyunçusu – gənc istedad Lamin Yamal və möhtəşəm mövsüm keçirən Rafinya arasında olacağı gözlənilir. Onlara yalnız “Liverpul”dan Məhəmməd Salah və PSJ-dən Usman Dembele real rəqib ola bilər.
Əlbəttə, turnirlərdə qazandığı uğurlara görə ən azı bir PSJ futbolçusunun favoritlər sırasına düşməsi də mümkündür.
Vüqar Vüqarlı
İdman.biz