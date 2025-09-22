24 Sentyabr 2025
AZ

Musa Qurbanlı: "Kimlərəsə örnək ola biliriksə..." - MÜSAHİBƏ

Futbol
Müsahibə
22 Sentyabr 2025 13:20
69
Musa Qurbanlı: "Kimlərəsə örnək ola biliriksə..." - MÜSAHİBƏ

"Erkən qol vurmağımız və üstəlik, rəqibin qırmızı vərəqə alaraq azlıqda qalması işimizi hardasa bir qədər asanlaşdırdı".

İdman.biz xəbər verir ki, bunu Sportnet.az-a müsahibəsində "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlı səfərdə "Araz-Naxçıvan"a 5:0 hesabı ilə qalib gəldikləri Azərbaycan Premyer Liqasının V tur matçından sonra deyib.

Qollardan birini vuran 23 yaşlı hücumçu digər sualları da cavablandırıb:

– Oyundan əvvəl böyükhesablı qələbə qazanacağınızı gözləyirdinizmi?

– Açığı, oyundan əvvəl hesabı düşünmürük. Yalnız qələbəyə köklənirik. Ona görə də bu nəticə bizim üçün çox yaxşı oldu.

– Ramil Şeydayevin komandaya qayıdışı barədə nə deyə bilərsən?

– Ramil daha əvvəl də komandamızın üzvü olub və onunla birlikdə yaxşı uğurlar qazanmışıq. Şəxsi münasibətlərimiz də çox yaxşıdır, hamımız onu çox istəyirik. Düşünürəm ki, bu keçid onun üçün də uğurlu olacaq. Həm komandamıza fayda verəcək, həm də şəxsi karyerası baxımından formasını bərpa edə biləcək. Bizə öz oyunu ilə kömək edəcəyinə inanırıq.

– “Benfika” ilə oyundan sonra bu qarşılaşmanın ab-havası baxımından disbalans hiss olundumu?

– Əlbəttə, istər-istəməz fərq böyükdür. Atmosfer, meydanın keyfiyyəti, azarkeşlər, oyunun sürəti baxımından fərq çoxdur. Amma bu, bizim işimizdir. Həm Çempionlar Liqasında, həm də yerli çempionatda çıxış edirik. Hər ikisi bizim üçün çox vacibdir. Ona görə çalışırıq ki, hər iki turnirdə var gücümüzlə oynayaq və qələbə qazanaq.

– “Benfika” üzərində qələbənin dünya futbolunda böyük əks-səda doğurduğunu gördükdə hansı hissləri keçirirsiniz?
– Əlbəttə, bu, bizim üçün çox böyük fəxrdir. Çünki öz ölkəmizi dünya futbolunun bir nömrəli arenasında təmsil edirik. Əlbəttə, insanlar bunu gözləmirdilər. Çünki “Benfika”nın necə böyük klub olduğunu bilirsiniz. Bu qələbə ölkəmizi müsbət tərəfdən tanıtdı. Göstərdik ki, Azərbaycanda da futbol var, futbolçular var və biz oynaya bilirik. Əlbəttə, bizim üçün çox xoşdur, fəxr hissi keçiririk,

– Türkiyədə futbol şərhçiləri və keçmiş futbolçular “Qarabağ”ı öz klublarına örnək göstərirlər. Bu barədə nə düşünürsünüz?

– Kimlərəsə örnək ola biliriksə, bizim üçün xoşdur. Bu, bizim işimizə peşəkar yanaşmamızın nəticəsidir.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub