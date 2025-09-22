24 Sentyabr 2025
AZ

Donnarummanın “quru” seriyası Premyer Liqanın 5-ci turunda sona çatıb

Futbol
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 04:18
76
Donnarummanın “quru” seriyası Premyer Liqanın 5-ci turunda sona çatıb

“Mənçester Siti”nin qapıçısı Canluici Donnarumma İngiltərə Premyer Liqasının 5-ci turunda “Arsenal”la oyunda qol buraxaraq “quru” seriyasını dayandırıb.

İdman.biz xəbər verir ki, italiyalı qolkiper yeni klubunda ilk qolu 90+3-cü dəqiqədə buraxıb.

Görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Əvvəllər “PSJ”nin qapıçısı olan Donnarumma “şəhərlilər”də debütünü “Mançester Yunayted”lə derbidə (3:0) edib. Ardınca Çempionlar Liqasının “Napoli”yə qarşı oyununda (2:0) da qapısını toxunulmaz saxlamışdı. Bununla da o, ardıcıl 270 dəqiqədən çox qol buraxmamışdı.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm Donnarumma “PSJ”nin heyətində bütün turnirlərdə 47 oyun keçirib və onların 17-də qapısını toxunulmaz saxlayıb.

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub