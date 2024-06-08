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Dünyanın ən yaxşı arenaları – siyahıda Bakı Olimpiya Stadionu da var

Futbol
Xəbərlər
8 İyun 2024 17:26
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Dünyanın ən yaxşı arenaları – siyahıda Bakı Olimpiya Stadionu da var

Dünyanın ən yaxşı 100 stadionu açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, "FourFourTwo"nun açıqladığı siyahıda Bakı Olimpiya Stadionu da yer alıb.

İdman qurğusu dünyanın ən yaxşı 41-ci arenası hesab olunur.

İlk "10-luq"
1. La Bombonera - Argentina
2. Marakana - Braziliya
3. Siqnal İduna Park – Almaniya
4. Aybroks – Şotlandiya
5. Estadio Monumental – Argentina
6. Azteka – Meksika
7. Nou Kamp – İspaniya
8. Tottenhem Hotspur Satdionu – İngiltərə
9. Uembli – İngiltərə
10. San Siro – İtaliya
...41. Bakı Olimpiya Stadionu – Azərbaycan

İdman.biz

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