29 İyun 2026
AZ

“Napoli” MakTomineyə yeni müqavilə təklif edəcək

Futbol
Xəbərlər
29 İyun 2026 06:41
110
“Napoli” MakTomineyə yeni müqavilə təklif edəcək

İtaliyanın “Napoli” futbol klubu yarımmüdafiəçisi Skott MakTomineyə yeni müqavilə təklif etməyə hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Football Italia” məlumat yayıb.

Klub prezidenti Aurelio De Laurentis və idman direktoru Covanni Manna yaxın həftələrdə şotlandiyalı futbolçu ilə görüşərək yeni anlaşmanın şərtlərini müzakirə edəcəklər. MakTomineyin hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilə qədər qüvvədədir.

Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi Şotlandiya millisinin heyətində DÇ-2026-da çıxış edib. Komanda C qrupunu üçüncü pillədə başa vuraraq turnirlə vidalaşıb.

MakTominey 2024-cü ilin yayında İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubundan “Napoli”yə keçib. O, 2025/2026 mövsümündə neapolluların heyətində bütün turnirlərdə 44 matç keçirib, 14 qol və dörd məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Transfermarkt portalının məlumatına görə, futbolçunun transfer dəyəri 40 milyon avrodur (80 milon AZN).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO
05:28
DÇ-2026

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO

Kanada millisinin qadın azarkeşi CAR-la oyunda telefonunu tribunadan aşağı salıb
Cənubi Koreyada DÇ-2026 böhranı: Prezident vəziyyətə müdaxilə etdi
04:35
DÇ-2026

Cənubi Koreyada DÇ-2026 böhranı: Prezident vəziyyətə müdaxilə etdi

Baş məşqçi Xon Men Bo DÇ-2026-dakı uğursuzluqdan sonra istefa verib
“İnter” Hakanla bağlı qərarını verdi
03:47
Futbol

“İnter” Hakanla bağlı qərarını verdi

Milan klubu Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi ilə yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırmır
Kanada millisinin baş məşqçisi futbolçulara vəzifələrini xatırladıb
02:43
DÇ-2026

Kanada millisinin baş məşqçisi futbolçulara vəzifələrini xatırladıb

Cessi Marş CAR üzərində qələbədən sonra komandasına emosional çıxış edib
Stiven Eustakio DÇ-2026-da ilk pley-off matçının ən yaxşısı seçildi
01:58
DÇ-2026

Stiven Eustakio DÇ-2026-da ilk pley-off matçının ən yaxşısı seçildi

Kanada millisinin yarımmüdafiəçisi CAR-la oyunda qələbə qolunu vurub
Levandovski Türkiyədədir - FOTO
01:35
Futbol

Levandovski Türkiyədədir - FOTO

“Barselona”dan ayrılan polşalı hücumçunun Antalya paylaşımı azarkeşləri həyəcanlandırıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək