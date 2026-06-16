16 İyun 2026
AZ

Rüdigerlə yeni müqavilə imzalandı

Futbol
Xəbərlər
16 İyun 2026 17:46
40
Rüdigerlə yeni müqavilə imzalandı

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubu müdafiəçisi Antonio Rüdigerlə müqaviləni yeniləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 33 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 30 iyun 2027-ci ilədək qüvvədə olacaq. Beləliklə, tərəflər başa çatmaq üzrə olan müqaviləni daha bir il uzadıblar.

Rüdiger 2022-ci ilin yayında İngiltərənin “Çelsi” klubundan azad agent kimi “Real Madrid”ə keçib. Almaniyalı müdafiəçi Madrid təmsilçisinin heyətində 182 oyuna çıxıb və səkkiz titul qazanıb.

O, “Real Madrid”lə Çempionlar Liqası, İspaniya çempionatı, İspaniya Kuboku və klublararası dünya çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Neymar poker adətini braziliya millisinə də gətirdi - FOTO
17:52
Futbol

Neymar poker adətini braziliya millisinə də gətirdi - FOTO

Vinisius Junior milli komandanın düşərgəsindən maraqlı görüntü paylaşıb
“Avropa komandaları yerli hava şəraitinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:31
DÇ-2026

“Avropa komandaları yerli hava şəraitinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkirlər” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Baş məşqçi DÇ-2026-nın oyunlarını təhlil edib
Son Hın Minə görə jurnalistlərə qadağa
17:22
DÇ-2026

Son Hın Minə görə jurnalistlərə qadağa

Jurnalistlərin kapitanı ələ salan söhbətinin yayılması futbolçularla media arasında böhrana səbəb olub
Azər Bağırov: “Artıq futbolda ən kiçik detallar belə həlledici rol oynayır”
17:06
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Artıq futbolda ən kiçik detallar belə həlledici rol oynayır”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi müasir futbolda analiz və taktikanın həlledici rol oynadığını bildirib
Argentina - Əlcəzair matçından öncə küçə davası - VİDEO
16:59
DÇ-2026

Argentina - Əlcəzair matçından öncə küçə davası - VİDEO

Azarkeşlərin əlbəyaxa qarşıdurmasına Nyu-York polisi müdaxilə edib
“Sabah”ın sabiq futbolçusu: “Azərbaycana qayıtmaq üçün qapını heç vaxt bağlamıram”
16:46
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın sabiq futbolçusu: “Azərbaycana qayıtmaq üçün qapını heç vaxt bağlamıram”

O, klubun gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirlər səsləndirib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar
Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb
13 İyun 22:03
Kikboksinq

Bəhram Rəcəbzadə “GLORY” Qran-prisində mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnir Niderlandın Rotterdam şəhərində keçirilir