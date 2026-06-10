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"Tottenhem" və "Beşiktaş" fransız qapıçı uğrunda mübarizə aparır

Futbol
Xəbərlər
10 İyun 2026 09:40
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"Tottenhem" və "Beşiktaş" fransız qapıçı uğrunda mübarizə aparır

Fransanın PSJ klubunun qapıçısı Luka Şevalye digər klubların maraq dairəsində qalmaqda davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşıdakı transfer pəncərəsində fransalı qolkiperin transferi uğrunda İngiltərənin "Tottenhem" və Türkiyənin "Beşiktaş" klubları mübarizə aparmağa hazırlaşır.

Beləliklə, 24 yaşlı qapıçının PSJ-dən ayrılmaq ehtimalı yüksəkdir.

Luka Şevalye ötən ilin yayında 40 milyon avro qarşılığında "Lill"dən Paris təmsilçisinə keçib. Ancaq o, Luis Enrikenin komandasında əsas heyətdə möhkəmlənə bilməyib və start heyətində yerini Matvey Safonova uduzub.

İdman.Biz
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