5 May 2026
AZ

“Kəpəz”in futbolçusu rekordu təkrarladı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
5 May 2026 11:40
115
“Kəpəz”in futbolçusu rekordu təkrarladı - VİDEO

Misli Premyer Liqasının 30-cu turu “Kəpəz”in futbolçusu Rauf Hüseynlinin 4 dəqiqəyə iki qol vurması ilə əlamətdar olub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Sumqayıt”la ev oyununda (2:1) fərqlənən futbolçu mövsümün rekordunu təkrarlayıb.

86-cı və 89-cu dəqiqələrdə qol sevinci yaşayan oyunçuya qədər yalnız Leandro Andrade matçın bir hissəsində belə qısa müddətdə dubl müəllifi olub. “Qarabağ”ın portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi “Araz-Naxçıvan”la martın 8-də keçirilən qarşılaşmada (6:0) 33-cü və 36-cı dəqiqələrdəki qolları ilə dublunu rəsmiləşdirib.

Leandrodan fərqli olaraq Hüseynli hər iki qolu penaltidən vurub. O, cari mövsümdə bir matçda 2 dəfə 11 metrlik nöqtədən dəqiq olan 4-cü futbolçudur. Onadək Aleksandr Ramalinqom (“Sumqayıt”) və Coy Lens Mikels (“Sabah”) penaltilərlə dubl edib, Toral Bayramov (“Qarabağ”) het-trik etdiyi qarşılaşmada iki dəfə “ağ nöqtə”dən fərqlənib.

Raufa qədər Ramalinqom daha qısa müddətdə - 12 dəqiqədə iki penalti zərbəsini qola çevirmişdi. O, “Karvan-Yevlax”la ötən il oktyabrın 18-də keçirilən matçın (4:1) 54-cü və 65-ci dəqiqələrində fərqlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Volkan Dəmirəl istefaya göndərilib
12:31
Futbol

Volkan Dəmirəl istefaya göndərilib

Ardıcıl məğlubiyyətlərdən sonra paytaxt təmsilçisi gənc mütəxəssislə yollarını ayırıb
“Qarabağ”ın nigeriyalı hücumçusu: “Zədəm olmasaydı, indi birinci yerdə idim” - MÜSAHİBƏ
12:23
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın nigeriyalı hücumçusu: “Zədəm olmasaydı, indi birinci yerdə idim” - MÜSAHİBƏ

Tohib Abiod bildirib ki, rəqibdən daha yaxşı idik
Qol sevinci faciə ilə bitdi – VİDEO
12:11
Futbol

Qol sevinci faciə ilə bitdi – VİDEO

“Leones”in ulduzu Santyaqo Arrieta vurduğu qolu qeyd edərkən ağır zədə alıb
Elnurə Emreli: “Məşqçinin Mahir ilə problemi var”
12:01
Dünya futbolu

Elnurə Emreli: “Məşqçinin Mahir ilə problemi var”

Anası oğlunun məşqçi ilə şəxsi problemi olmadığını bildirib
Leandro Andrade “Qarabağ”ın heyətində 60-cı qoluna imza atıb
11:47
Futbol

Leandro Andrade “Qarabağ”ın heyətində 60-cı qoluna imza atıb

O, “Qarabağ”da ilk qolunu 2022-ci il aprelin 2-də “Səbail”lə (5:1) oyunda vurub
“Real”da gərginlik: Azarkeşlər Mbappenin getməsini tələb edir - FOTO
11:33
Futbol

“Real”da gərginlik: Azarkeşlər Mbappenin getməsini tələb edir - FOTO

Fransız ulduzun komanda yoldaşları ilə münasibətinin pisləşdiyi iddia olunur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq