“Sumqayıt”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda keçirilən “Turan Tovuz” - “Sumqayıt” oyununda zədələnərək meydanı vaxtından əvvəl tərk edən Nsana Simonun durumu açıqlanıb.

İdman.Biz məsələ ilə bağlı “kimyaçılar”ın mətbuat xidmətinə sorğu ünvanlayıb.

Klubun mətbuat katibi Zaur Xudiyev saytımıza açıqlamasında bildirib ki, fransalı yarımmüdafiəçinin durumu qənaətbəxşdir:

"26 yaşlı futbolçu son məşqdə iştirak etməsə də, onun növbəti turda “Qəbələ”yə qarşı oyunda forma geyinməsi gözlənilir".

Qeyd edək ki, qarşılaşma “Turan Tovuz”un 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sevilya”nın sabiq baş məşqçisi hiddətləndi: Xəyanətə məruz qalmışam”
14:40
Futbol

“Sevilya”nın sabiq baş məşqçisi hiddətləndi: Xəyanətə məruz qalmışam”

“Sevilya” La Liqanın turnir cədvəlində təhlükəli zonada qərarlaşıb
“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb
14:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu üçün mövsüm erkən başa çatıb

Hazırda bərpa prosesi keçən futbolçu yayda məşqlərə qoşulacaq
“Real Madrid”in formasını geyinməyi arzulayıram" - Əli Bəşirovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
14:12
Futbol

“Real Madrid”in formasını geyinməyi arzulayıram" - Əli Bəşirovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

15 yaşlı Əli Bəşirov Azərbaycan futbolunun ulduzu olmağa namizəddir
“Liverpul”un onurğa sütunu tamamilə dağılır
13:57
Futbol

“Liverpul”un onurğa sütunu tamamilə dağılır

Baş məşqçi yeni transferlər üçün 10-dan çox futbolçunu satmaq məcburiyyətində qaldıqlarını etiraf edib
AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi
13:44
Futbol

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
Rafinya bu sözlərinə görə üç oyunluq cəzalandırıla bilər
13:13
Futbol

Rafinya bu sözlərinə görə üç oyunluq cəzalandırıla bilər

“Barselona”nın ulduzu “Atletiko” ilə matçdan sonra qəzəb püskürüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb