8 Aprel 2026
"Qarabağ" dörd il əvvəlki rekordunu yenilədi

8 Aprel 2026 12:31
“Qarabağ” dörd il əvvəlki rekordunu yenilədi

Misli Premyer Liqasının 26-cı turunun “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax” matçında son dörd mövsümün ən böyükhesablı nəticəsi qeydə alınıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu ev matçında 7:0 hesablı qələbə qazanıb.

Bu, təkcə cari mövsümün deyil, son dörd çempionatda qeydə alınan ən böyük fərqdir. Sonuncu dəfə daha fərqli qələbə 2021/2022 mövsümünə təsadüf edib. 1452 gün, təxminən dörd il əvvəl - 2022-ci aprelin 15-də “Qarabağ” “Şamaxı”nı səkkiz cavabsız qolla məğlub edib.

Qeyd edək ki, turnirin tarixində 47-ci dəfə bir komanda rəqibini yeddi və ya daha çox top fərqi ilə məğlub edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ
13:34
Futbol

Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ

“Köhlən atlar”ın hücumçusu Azərbaycan çempionatının inkişaf səviyəsindən danışıb
“İmişli”nin qapıçısı Andrey Sinenkaya “bud addüktor əzələlərinin kontuziyası” diaqnozu qoyulub
13:09
Futbol

“İmişli”nin qapıçısı Andrey Sinenkaya “bud addüktor əzələlərinin kontuziyası” diaqnozu qoyulub

“İmişli”nin qapıçısı 5-8 seans fizioterapiya alacaq
Hamı yatanda İkardi gecə yarısı atmacalı paylaşım edib - FOTO
12:43
Futbol

Hamı yatanda İkardi gecə yarısı atmacalı paylaşım edib - FOTO

“Qalatasaray”ın ulduzu tənqidlərə sərt cavab verib, gələcəyi isə sual altındadır
Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci əsrin ən məhsuldar seriyası qeydə alındı
12:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci əsrin ən məhsuldar seriyası qeydə alındı

Daha uzun seriya 2000/2001 mövsümünün ilk yarısına təsadüf edib
FIFA-dan İspaniyaya ağır zərbə
11:58
Futbol

FIFA-dan İspaniyaya ağır zərbə

Azarkeşlərin müsəlmanları hədəf alan şüarları baha başa gəldi
Kamilo Duran Azərbaycan futbolunun tarixinə düşdü
11:50
Futbol

Kamilo Duran Azərbaycan futbolunun tarixinə düşdü

“Qarabağ”ın kolumbiyalı hücumçusu het-trik edən 35-ci legioner oldu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq