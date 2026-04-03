3 Aprel 2026 11:36
Ən çox maaşı “Neftçi” klubu oyunçularına ödəyib

Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildə futbolçulara verdikləri əməkhaqqılar müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın hesabatında bildirilib.

Ən çox maaşı “Neftçi” klubu oyunçularına ödəyib. Paytaxt təmsilçisində bu rəqəm 18 milyon 287 min 111 manat olub. “Qarabağ” isə 2024-cü ildə futbolçulara 13 milyon 878 min 800 manat maaş verib.

“Sabah”da bu rəqəm 8 milyon 911 min 200 manat, “Sumqayıt”da 4 milyon 431 min 100 manat, “Səbail”də 4 milyon 385 min 800 manat, “Zirə”də 4 milyon 287 min 627 manat, “Araz-Naxçıvan”da 3 milyon 619 min 200 manat, “Turan Tovuz”da 2 milyon 613 min 900 manat, “Kəpəz”də 1 milyon 754 min 700 manat, “Şamaxı”da 1 milyon 4 min 300 manata bərabərdir.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək