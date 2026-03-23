“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb

“FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat tədbirlərinin vaxtı açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, martın 27-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq qarşılaşmadan əvvəl hər iki komandanın iştirakı ilə mətbuat konfransları və mətbuat üçün açıq məşqlər təşkil olunacaq.
26 mart
Sent Lüsiya milli komandası
10:30. Mətbuat konfransı (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)
18:30. İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)
Azərbaycan milli komandası
18:30. Mətbuat konfransı (“Dalğa Arena”)
19:00. İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (“Dalğa Arena”)