23 Mart 2026
“FIFA Series - 2026” çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb

23 Mart 2026 17:05
"FIFA Series - 2026" çərçivəsində Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi proqram açıqlanıb

“FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan - Sent Lüsiya oyunu öncəsi mətbuat tədbirlərinin vaxtı açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, martın 27-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq qarşılaşmadan əvvəl hər iki komandanın iştirakı ilə mətbuat konfransları və mətbuat üçün açıq məşqlər təşkil olunacaq.

26 mart

Sent Lüsiya milli komandası

10:30. Mətbuat konfransı (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)

18:30. İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)

Azərbaycan milli komandası

18:30. Mətbuat konfransı (“Dalğa Arena”)

19:00. İlk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq məşq (“Dalğa Arena”)

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ
16:59
Futbol

Velko Simiç: “Azərbaycanda hər şey mənim üçün yaxşı gedir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, burada olmaqdan şadam
Həbs olunan klub prezidentinin daha bir fırıldağı üzə çıxdı
16:50
Futbol

Həbs olunan klub prezidentinin daha bir fırıldağı üzə çıxdı

Rauf Quliyev yenidən məhkəmə qarşısında
Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi
16:31
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqa klubunun baş məşqçisi qardaşını Afrikaya göndərdi

Gənc mütəxəssisin diqqətini çəkən oyunçular yayda Azərbaycana dəvət olunacaq
Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”
16:19
Futbol

Şahin Diniyev: “Mahir Emreli və Nəriman Axundzadəyə ehtiyac olmayacaq”

Hər iki oyun Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək
“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ
15:30
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın keçmiş hücumçusu: “Ən tənbəl, ən dalaşqan və ən simic futbolçu” - MÜSAHİBƏ

Samir Musayev bildirib ki, komanda daxilindəki ən maraqlı xarakterlər üzə çıxdı
AFFA nümayəndələri UEFA Grow Konfransında iştirak edib
14:50
Azərbaycan futbolu

AFFA nümayəndələri UEFA Grow Konfransında iştirak edib

UEFA platformasında milli assosiasiyalar arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb