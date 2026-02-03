5 Fevral 2026
AZ

“Trabzonspor” kubok matçına ciddi hazırlaşıb

Futbol
Xəbərlər
3 Fevral 2026 14:59
144
“Trabzonspor” kubok matçına ciddi hazırlaşıb

“Trabzonspor” bu gün Türkiyə Kubokunda “Fethiyespor”la keçirəcəyi qarşılaşma öncəsi hazırlıq prosesini yekunlaşdırıb. Komandada zədə səbəbindən müdafiədə Stefan Saviç, yarımmüdafiədə isə Edin Visça və Oleksandr Zubkov bu matçda forma geyinməyəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “bordo-mavi”lər Superliqada “Antalyaspor”la səfərdə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra Trabzona qayıdaraq fasilə vermədən məşqlərə start veriblər və bu gün baş tutacaq kubok oyununa tam fokuslanıblar.

Texniki heyət futbolçuların fiziki durumunu nəzərə alaraq məşq proqramını iki qrup üzrə planlaşdırıb. “Antalyaspor”la matçda forma geyinən futbolçular bərpa yönümlü regenerasiya məşqi ilə kifayətləniblər. Matçda az oynayan və ya ümumiyyətlə meydana çıxmayan futbolçular isə daha intensiv proqram üzrə çalışıblar.

Bildirilir ki, baş məşqçi Faith Təkkə bugünkü qarşılaşmada bəzi mövqelərdə rotasiyaya gedə bilər və son məşqlər oyun heyətinin formalaşmasında həlledici rol oynayıb.

Qeyd edək ki, “Trabzonspor” Türkiyə Kubokunun A qrupunda ilk turda “Alanyaspor”a 0:1 hesabı ilə uduzub, ikinci oyunda isə “İstanbulspor”u 6:1 hesabı ilə məğlub edib. “Bordo-mavi”lər hazırda A qrupunda üç xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb və “Fethiyespor” üzərində qələbə qazanaraq qrupdan çıxmaq şansını qorumağı hədəfləyir.

“Trabzonspor” - “Fethiyespor” oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
11:46
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

Bakı klub 19-cu turda “Qəbələ”ni qəbul edəcək
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:19
Futbol

“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
10:52
Futbol

“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO

Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq