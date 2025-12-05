Adil Şükürov: “Komandada ciddi dəyişiklik olmayacaq”

I Liqa təmsilçisi “Səbail”in yeni baş məşqçisi Adil Şükürov komandada ciddi dəyişiklik etməyəcək.
48 yaşlı mütəxəssis vur]ulayıb ki, “Artıq komandanı bir neçə məşqə çıxarmışam. Deyə bilərəm ki, yaxşı heyətimiz var. Futbolçuların səviyyəsindən, komandanın keyfiyyətindən razıyam. Heç bir ciddi dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Görülən işi davam etdirməli, futbolçuların performansını artırmaq lazımdır. Bu gün üçün heyətin gücləndirilməsinə də ehtiyac görmürəm. Qış fasiləsinə kimi 3 oyunumuz var. Bu görüşlərdən sonra fikrimi qətiləşdirəcəyəm. Vacib olarsa, rəhbərliyə hansısa mövqeyə transferlə bağlı təklifimi verə bilərəm. Komandama, həmişə bir yerdə çalışdığımız İlyas Qurbanov, Elmir Hüseynov və gənc qapıçı-məşqçisi Elxan Əhmədovdan ibarət məşqçi korpusuma inanıram”, - deyə o, fanat.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, “Səbail” birinci dövrədən sonra 18 xalla turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb və lider “Şəfa”dan 5 xal geri qalır.