2 Dekabr 2025
AZ

Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 16:47
38
Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO

İtaliyanın “Napoli” klubunda çıxış edən Skott Maktominey 2025-ci il üçün Seriya A-da oyunçuların səsverməsi nəticəsində “ilin ən yaxşı futbolçusu” seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Maktomineyin bu mükafatı qazanması onu Zinəddin Zidan, Andrea Pirlo və Kriştianu Ronaldu kimi futbol tarixinin böyük adları ilə eyni sıraya gətirib.

Şotland futbolçu mövsüm ərzində göstərdiyi yüksək performansla həmkarlarının etimadını qazanıb və Seriya A-nın ən stabil və təsirli oyunçularından biri kimi dəyərləndirilib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir
18:09
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir

İngiltərədə həftəiçi XIV turun qarşılaşmaları keçiriləcək
“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır
18:00
Futbol

“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır

Ruben Amorim rəhbərlik qarşısında tələb qaldırıb
Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO
17:57
Futbol

Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO

1800 metr yüksəklikdə baş tutan qarşılaşma yeni dünya rekordudur
Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu
17:33
Dünya futbolu

Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu

Bu göstəricinin əvvəlki anti-rekordçusu Mariano Dias olub
Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO
17:18
Futbol

Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 final mərhələsinin digər oyunları dekabrın 3-4-də keçiriləcək
Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI
17:12
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb