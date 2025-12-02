2 Dekabr 2025
AZ

Luka Modriç karyerasının ən çətin qərarlarından danışıb

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 10:32
34
Luka Modriç karyerasının ən çətin qərarlarından danışıb

İtaliyanın “Milan” komandasının yarmmüdafiəçisi Luka Modriç “Tottenhem”, Daniel Levi və Madridə keçidi barədə o dövrün pərdəarxası məqamlarını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Modriç həmin prosesi xatırlayarkən “Tottenhem”i sevdiyini, amma karyerasında növbəti addımı atmaq istədiyini deyib.

Yarımmüdafiəçinin sözlərinə görə, həmin vaxt “Çelsi” onu almaq istəyirmiş.

Futbolçu bildirib ki, müəyyən mərhələdə klub prezidenti Daniel Levi ona, “səni buraxacağım yeganə klub “Real Madrid” olacaq”, - deyə bildirib.

Modriç etiraf edib ki, özünə nə qədər inansa da, bu, ona “əlçatmaz və çox uzaq” görünüb.

O, Leviyə belə sual verib: “Bəs “Real Madrid” gəlməsə, nə olacaq?” Cavab isə dəyişməyib: “Səni buraxacağım tək klub budur”.

Modriç qeyd edib ki, Avropa çempionatından əvvəl ona zəng gəlib və “Real Madrid”in onu görmək istədiyi bildirilib. O, bu xəbərin onu “sarsıtdığını” söyləyib. Madridə keçidin isə heç də asan olmadığını, danışıqların çətin və uzun sürdüyünü vurğulayıb.

Xorvatiyalı ulduz o günləri belə təsvir edib:
“Qərar vermək çox çətin idi, amma öz sözümə sadiq idim. Çünki sözüm özüm üçün qanun idi. Danışıqların və razılaşmaların ağırlığını başa düşürdüm, proses üzücü və tükəndirici oldu. Hətta o anda bu addımı atmağa görə lazım olsa, daha oynamamağı düşünürdüm”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”
11:47
Futbol

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

Kapitan yarımmüdafiəçinin zədələrinə baxmayaraq səviyyəsinin dəyişmədiyini deyib
Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq
11:23
Futbol

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq

“Qarabağ” bir neçə gün sonra “Ayaks”ı Tofiq Bəhramov stadionunda qəbul ediləcək
Mbappenin qulaqları üçün açılmış hesab gündəm olub - FOTO
10:56
Futbol

Mbappenin qulaqları üçün açılmış hesab gündəm olub - FOTO

Sosial şəbəkədə yalnız Kilian Mbappenin qulaqlarını paylaşan profil bir ilə 754 foto yayımlayıb
Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib
10:44
Futbol

Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib

Layihə Naxçıvan şəhərinin 10 məktəbində həyata keçirilir
Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi
10:08
Futbol

Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi

Futbolçu final mərhələsində Holand və Mateta kimi nüfuzlu namizədləri qabaqlayıb
Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq
09:44
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq