29 Noyabr 2025
AZ

Azərbaycanlı FIFA referisi İdman TV-yə geniş müsahibə verib - VİDEO

Futbol
Müsahibə
29 Noyabr 2025 17:30
67
“Bizim ölkəmizin güclü futbol hakimliyi ənənələri var. Bu estafeti daşımaq məsuliyyətli işdir. Mən və digər gənc referilərimiz hakimlik ənənələrini qoruyub saxlamağa çalışırıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “İdman TV”nin “Sportcast” verilişində qonaq olan azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayev deyib.

Əliyar Ağayev futbol hakimliyi peşəsini seçməyindən, karyerası ərzində idarə etdiyi maraqlı oyunlar barədə maraqlı məlumatlar verib.

Əliyar Ağayev bildirib ki, atası da futbol hakimi olub.

“Doğrudur, o, mənim kimi əsas hakim yox, yan xətt hakimi olub. Gəncliyimdə hakim yox, futbolçu olmaq istəmişəm. Hətta bir neçə il oynamışam. Amma zədə səbəbindən fasilə verməli oldum, lakin müddət uzun çəkdi və yaşım futbol oynamağıma imkan vermədi”.

Referi söyləyib ki, futbolda qalmağın yeganə yolunu hakimlikdə gördüyündən, bu peşəni seçib.

Daha ətraflı videomüsahibədə:

İdman.Biz

