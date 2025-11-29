29 Noyabr 2025
İtaliya A Seriyası: "Olimpiko"da liderlik uğrunda döyüş

Futbol
Müsahibə
29 Noyabr 2025 15:50
52
İtaliya A Seriyasının XIII turu dörd gün ərzində davam edəcək və artıq “Komо”nun “Sassuolo” üzərində 2:0 hesablı qələbəsi ilə start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun əsas qarşılaşması Roma şəhərində baş tutacaq “Roma” - “Napoli” duelidir. Əhəmiyyətinə görə bundan sonra “Milan” - “Latsio” oyunu, “İnter”in “Piza”ya səfəri, eləcə də “Atalanta” - “Fiorentina” görüşü gəlir.

“Roma” - “Napoli”

Turun ən vacib matçına “Roma” lider kimi çıxır: 12 oyundan sonra 27 xal. “Napoli” isə “Milan”la birlikdə ikinci-üçüncü yerləri bölüşür (hərəyə 25 xal). Turnir cədvəlinin yuxarısı maksimum dərəcədə sıxlaşıb - ilk beşliyi cəmi üç xal xal ayırır.

Can Pyerо Qasperininin komandası üstünlüyü ilk növbədə düzgün təşkilatlanma ilə qazanır: cəmi 6 altı buraxılan qol (liqanı ən yaxşı göstərici), lakin eyni zamanda 15 vurulan top (titul iddiaçıları arasında ən aşağı göstərici). Roma klubunun çempionatda hələ heç-heçəsinin olmaması da diqqətəlayiq məqamdır.

Komandalar oyuna yüksək emosional fonda gəlir. “Roma” ötən həftə “Kremoneze” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanaraq liderliyə yüksəlib, Evan Ferqyuson isə uzun sürən qolsuz seriyasına son qoyub. “Napoli” iki oyundan ibarət uğursuz seriyadan sonra qalibiyyət ritminə dönüb. Neapollular əvvəlcə “Atalanta”nı, ardınca isə Çempionlar Liqasında Ağdamın “Qarabağ” klubunu 2:0 hesabı ilə məğlub ediblər.

Kadr vəziyyəti də matçın mənzərəsinə təsir edir. “Roma”da Artyom Dovbik zədəlidir, Ancelinyonun bərpa müddəti müəyyən deyil. Bununla belə, klubun tibbi məlumatına görə, Manu Kone və Əl Aynaui ciddi zədədən yan keçib və görüş üçün hazır ola bilərlər. “Napoli”də itkilər daha çoxdur: Fransua Anqissa və Kevin De Breyne sıradan çıxıb, Aleks Meret və Romelu Lukakunun geri dönüş müddəti isə hələlik naməlumdur.

A Seriyasında lider demək olar hər tur dəyişir və istisna deyil ki, 13-cü turda da eyni hal təkrar olunsun.

A Seriyasının 13-cü turunun oyunları

28 noyabr

“Komо” - “Sassuolo”

29 noyabr

“Cenoa” - “Verona”

“Parma” - “Udineze”

“Yuventus” - “Kalyari”

“Milan” - “Latsio”

“Leççe” - “Torino”

30 noyabr

“Piza” - “İnter”

“Atalanta” - “Fiorentina”

“Roma” - “Napoli”

1 dekabr

“Bolonya” - “Kremoneze”

13-cü turun startı ərəfəsində A Seriyasının turnir cədvəli

“Roma” – 27

“Milan” – 25

“Napoli” – 25

“İnter” – 24

“Bolonya” – 24

“Komо” – 24

“Yuventus” – 20

“Latsio” – 18

“Sassuolo” – 17

“Udineze” – 15

“Kremoneze” – 14

“Torino” – 14

“Atalanta” – 13

“Kalyari” – 11

“Parma” – 11

“Piza” – 10

“Leççe” – 10

“Cenoa” – 8

“Fiorentina” – 6

“Verona” – 6

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

