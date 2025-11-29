29 Noyabr 2025
İngiltərə Premyer Liqası: London derbisinin intizarında

29 Noyabr 2025 12:50
İngiltərə Premyer Liqasının XIII turu iki gün ərzində keçiriləcək və bu müddətdə bir neçə vacib qarşılaşma baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun mərkəzi oyunu şübhəsiz “Çelsi” ilə “Arsenal” arasında keçiriləcək böyük London derbisi olacaq. Hazırda “Arsenal” turnir cədvəlinin zirvəsində qərarlaşıb, “Çelsi” isə ikinci pillədədir.

Eyni zamanda böhran yaşayan, 12-ci yerə qədər geriləyən “Liverpul”un çıxışı da diqqətdə olacaq. Həmçinin 3-cü pillədə yer alan “Kristal Pelas”ın “Mançester Yunayted”lə dueli maraqla gözlənilir.

“Çelsi” - “Arsenal”

Bu qarşılaşma 13-cü turun əsas hadisəsi kimi dəyərləndirilir. “Arsenal” derbiyə lider kimi gəlir: komandanın 12 matçdan sonra 29 xalı var. “Çelsi” isə 23 xalla ikinci pillədədir və altı xallıq fərqi azaltmağa çalışır.

Hər iki komanda həftəortası Çempionlar Liqasında parlaq çıxış edib. “Çelsi” “Barselona”nı 3:0 hesabı ilə məğlub edərək derbiyə yüksək əhval-ruhiyyə ilə gəlir. “Arsenal” da güclü oyun sərgiləyərək “Bavariya”nı 3:1 üstələyib. Mikel Arteta görüşdən sonra bildirib ki, bir böyük qələbədən sonra dərhal növbətisini qazanmaq vacibdir.

“Çelsi” qarşılaşma öncəsi mühüm əlavə güc qazanıb: Koul Palmer tam sağalıb və start heyətində yer ala bilər. Baş məşqçi Enzo Mareska Dario Essuqonun da məşqlərə qayıtdığını deyib. Lakin Romeo Lavia və Levi Kolvilllə bağlı problemlər davam edir. “Arsenal”da əsas sual Leandro Trossardla bağlıdır: Artetanın sözlərinə görə, futbolçu əlavə müayinədən keçəcək və matçda iştirakı hələ də mümkündür.

Hər iki komandanın çalışdırıcıları derbinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. Mareska azarkeşlərin dəstəyinin vacibliyini qeyd edərək onların son avrokubok oyununda yaratdığı möhtəşəm atmosferi xatırladıb. Arteta isə rəqibin gücündən danışaraq “Çelsi”nin çempionluq uğrunda mübarizəni tam haqq etdiyini deyib.

Qeyd edək ki, komandalar indiyədək 211 dəfə üz-üzə gəlib. Bu görüşlərin 84-də “topçular”, 66-da isə “aristokratlar” qələbə qazanıb. Digər oyunlar heç-heçə başa çatıb.

APL-in 13-cü turunun oyunları

29 noyabr

“Brentford” – “Bernli”

“Mançester Siti” – “Lids”

“Sanderlend” – “Bornmut”

“Everton” – “Nyukasl”

“Tottenhem” – “Fulhem”

30 noyabr

“Kristal Pelas” – “Mançester Yunayted”

“Aston Villa” – “Vulverhempton”

“Nottingem Forest” – “Brayton”

“Vest Hem” – “Liverpul”

“Çelsi” – “Arsenal”

13-cü tur öncəsi APL-in turnir cədvəli

“Arsenal” – 29

“Çelsi” – 23

“Mançester Siti” – 22

“Aston Villa” – 21

“Kristal Pelas” – 20

“Brayton” – 19

“Sanderlend” – 19

“Bornmut” – 19

“Tottenhem” – 18

“Mançester Yunayted” – 18

“Everton” – 18

“Liverpul” – 18

“Brentford” – 16

“Nyukasl” – 15

“Fulhem” – 14

“Nottingem Forest” – 12

“Vest Hem” – 11

“Lids” – 11

“Bernli” – 10

“Vulverhempton” – 2

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

