“Astana” azarkeşləri prezident Tokayevə müraciət ünvanlayacaqlar

Qazaxıstanın “Astana” klubunun azarkeşləri prezident Kasım-Jomart Tokayevə müraciət hazırlayırlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Seryy CARDINAL” teleqram kanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, paytaxt klubunun azarkeşləri videomüraciətin çəkilişinə artıq başlayıblar və ya onun son hazırlıq mərhələsindədirlər. Müraciətin mövzusu açıqlanmır, lakin bunun “dövlət başçısının diqqətini tələb edən mühüm məsələ” ilə bağlı olduğu vurğulanır.
Son günlər “Samruk-Kazına” fondunun kluba maliyyə ayırmağı dayandıra biləcəyi xəbərləri və komandanın gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda azarkeşlərin aktivliyi xüsusi diqqət çəkir.
Bu mövsüm Qazaxıstan Premyer Liqasında “Astana” 57 xal toplayaraq çempionatı ikinci yerdə başa vurub və çempionluğu “Kayrat”a verib. Komanda Qazaxıstan Kubokunda isə 1/4 finalda “Jenis”ə penaltilərlə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb (1:1, 3:4).