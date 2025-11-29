29 Noyabr 2025
AZ

Bu gün Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq

Futbol
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 09:50
50
Bu gün 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində ikinci oyuna çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda yer alan millimiz Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərində meydan sahiblərinin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

Əlverişsiz hava şəraiti və "Mladost" stadionunun meydançasının yararsız vəziyyətdə olması ilə əlaqədar noyabrın 28-dən bugünkü tarixə təxirə salınan görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:30-da başlanacaq. Qoran Pandev Məşq Kompleksində keçiriləcək qarşılaşmanı Litvadan olan baş hakim idarə edəcək.

Qeyd edək ki, U-19 ilk matçında Sloveniyalı həmyaşıdlarına 0:2 hesabı ilə uduzmuşdular.

