27 Noyabr 2025
AZ

“Qarabağ”ın rəqibi futbolçu satışından ən çox gəlir əldə edən klubdur - SİYAHI

Futbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 12:11
38
“Qarabağ”ın rəqibi futbolçu satışından ən çox gəlir əldə edən klubdur - SİYAHI

Almaniyanın “Ayntraxt” (Frankfurt) klubu 2021 - 2025-ci illərdə futbolçu satışından ən çox gəlir əldə edən klub olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzinin tərtib etdiyi futbol klublarının oyunçu satışından əldə etdiyi xalis gəlir üzrə reytinqdə qeyd olunur.

İlk “beşlik”də İngiltərənin “Brayton” (+221 milyon avro), Almaniyanın “Ştutqart” (+178 milyon avro), İtaliyanın “Atalanta” (+150 milyon avro) və Portuqaliyanın “Benfika” (+147 milyon avro) klubu yer alıb.

Araşdırma göstərir ki, Avropanın orta səviyyəli klubları transfer bazarında uğurlu siyasət sayəsində böyük gəlirlər əldə edir.

Məlumat üçün əlavə edək ki, UEFA Çempionlar Liqasında “Qarabağ”ın rəqiblərindən biri də Almaniyanın “Ayntraxt” (Frankfurt) klubudur. Almaniya klubu “Qarabağ”la 2026-cı il, yanvarın 21-də Bakıda üz-üzə gələcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı
22:19
Azərbaycan futbolu

UEFA “Qarabağ”ı cəzalandırdı

UEFA “Qarabağ”ı 5000 avro məbləğində cərimələyib
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb
21:35
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin komandası açıqlanıb

Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir
Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO
20:38
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu “WOWfc Fighting Promotion” şirkətinin ortaq sahibi oldu - FOTO

Portuqaliyalı hücumçunun digər ortağı gürcü əsilli UFC çempionu İliya Topuriyadır
Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur
20:23
Dünya futbolu

Kilian Mbappe Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusudur

Mükafata həmçinin Seru Girassi, Pyer-Emerik Obameyanq və Vitinya (PSJ) namizəd idilər
Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir
19:39
Futbol

Yamal hər səfərdə hədəfə çevrilir

“Barselona” rəhbərliyi gənc ulduza qarşı düşmənçiliyin artmasından ciddi şəkildə narahatdır
Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”
19:24
Dünya futbolu

Cerrard: “Liverpul” çox qol buraxır, komanda çox həssasdır”

Keçmiş yarımmüdafiəçinin fikrincə, top digər komandaya keçən kimi “Liverpul” özünü itirir

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb