Gender testindən sonra tayvanlı idmançının qadınlar arasında çıxışına icazə verilib

Boks üzrə olimpiya çempionu Lin Yuṭinə qadınlar arasında yarışlarda iştirak etməyə icazə verilib.
Tayvanlı boksçu, olimpiya çempionu Lin Yuṭin “World Boxing” təşkilatından gender testindən keçdikdən sonra qadınlar arasında yarışlarda iştirak üçün icazə alıb.
Bundan əvvəl Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) 2024-cü il Oyunlarında Lin Yuṭin və Əlcəzairdən olan İman Xəlifin qadınlar arasında boks turnirində iştirakını təsdiqləmişdi. Halbuki, onlar Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının (IBA) himayəsi altında keçirilən 2023-cü il dünya çempionatında yüksək testosteron səviyyəsini göstərən gender testindən keçə bilməmişdilər. Buna baxmayaraq, onlar Olimpiadada müvafiq olaraq 66 kq və 57 kq çəki dərəcələrində qızıl medal qazanıblar. 2025-ci ilin fevralında IBA bu idmançıların Oyunlara buraxılması ilə bağlı İsveçrənin baş prokuroruna şikayət edəcəyini açıqlamışdı.
“World Boxing” Tayvan federasiyasının Lin Yuṭinlə bağlı apellyasiyasını təmin edib və idmançıya 29 mart – 10 aprel tarixlərində Monqolustanda keçiriləcək Asiya çempionatında iştirak etməyə icazə verib.